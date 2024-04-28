泰勒絲戀情大危機 好姐妹受不了她男友 怕她又戀愛腦?

泰勒絲演藝工作忙碌，卻沒忘記要抽空談戀愛。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲 近日推出的新專輯「折磨詩人俱樂部」，又在市場造成大轟動，而她則和男友崔維斯凱爾西好好享受了拉斯維加斯假期，彼此的牽繫更深，根據「Us」雜誌引述不具名消息來源的說法，她即將又要展開下一階段的巡迴演出，又會和崔維斯要分開一陣子，一定會感到難過。

外界看泰勒絲跟崔維斯凱爾西，都覺得他們感情好到可能閃電結婚，其實泰勒絲過去一談起戀愛常常有這樣的表現，至今卻沒有哪一位男友是她的真命天子，她到現在34歲依然單身，只是考量到生兒育女時間緊迫，她恐怕沒辦法再繼續精挑細選，崔維斯在恰好的時機出現，極有可能抱得美人歸。

但另一專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱，她的好姐妹包括席琳娜、布蕾克萊佛莉等人，並不很滿意崔維斯，嫌他不時喝得醉醺醺、又打嗝還一副滿不在乎的樣子，就是個粗漢，實在跟「公主」形象深植人心的她很不配，無奈她現在就戀愛腦，對崔維斯依戀極深，難以理智考量。