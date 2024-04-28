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泰勒絲戀情大危機 好姐妹受不了她男友 怕她又戀愛腦?

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲演藝工作忙碌，卻沒忘記要抽空談戀愛。（路透資料照片）
泰勒絲演藝工作忙碌，卻沒忘記要抽空談戀愛。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲近日推出的新專輯「折磨詩人俱樂部」，又在市場造成大轟動，而她則和男友崔維斯凱爾西好好享受了拉斯維加斯假期，彼此的牽繫更深，根據「Us」雜誌引述不具名消息來源的說法，她即將又要展開下一階段的巡迴演出，又會和崔維斯要分開一陣子，一定會感到難過。

外界看泰勒絲跟崔維斯凱爾西，都覺得他們感情好到可能閃電結婚，其實泰勒絲過去一談起戀愛常常有這樣的表現，至今卻沒有哪一位男友是她的真命天子，她到現在34歲依然單身，只是考量到生兒育女時間緊迫，她恐怕沒辦法再繼續精挑細選，崔維斯在恰好的時機出現，極有可能抱得美人歸。

但另一專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱，她的好姐妹包括席琳娜、布蕾克萊佛莉等人，並不很滿意崔維斯，嫌他不時喝得醉醺醺、又打嗝還一副滿不在乎的樣子，就是個粗漢，實在跟「公主」形象深植人心的她很不配，無奈她現在就戀愛腦，對崔維斯依戀極深，難以理智考量。

根據「國家詢問報」報導，泰勒絲的好友中有人懷疑崔維斯凱爾西只是利用她做為在體壇退休後轉進演藝圈的跳板，尤其早有製作單位看上崔維斯的家人，想要幫他們做真人秀，把他們捧成下一個卡戴珊家族，因而泰勒絲需要小心注意這個情況。只可惜好友們也都知道她一談起戀愛就很難把大家的話聽進去，也只能暫時先靜觀其變。

泰勒絲(左)與崔維斯凱爾西近期在拉斯維加斯甜蜜度假。圖／摘自IG
泰勒絲(左)與崔維斯凱爾西近期在拉斯維加斯甜蜜度假。圖／摘自IG
泰勒絲（右）深陷在與崔維斯凱爾西的戀情中。（歐新社資料照片）
泰勒絲（右）深陷在與崔維斯凱爾西的戀情中。（歐新社資料照片）

泰勒絲 退休

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