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5月將在台入獄 港網紅Toyz認已寫好遺書 陪媽媽一起哭

記者林怡秀／即時報導
Toyz今晚開直播分享心情。圖／摘自浪直播
Toyz今晚開直播分享心情。圖／摘自浪直播

香港電競直播主Toyz(劉偉建)因在台灣涉嫌販售大麻菸彈，預計在5月入監服刑，他晚間現身浪直播平台，他雖然表情平靜，但語氣難掩沉重，他除了事業，最擔心媽媽和女友，得知自己要入監服刑，他花了整整一天的時間來消化，因為不知道未來會發生什麼事，他遺書也已經寫好，而至於和超哥的官司，他表示不會因為入監而停止，自己會繼續堅持到底。

他對於官司結果雖然震驚，但也知道如果過去沒做那些事，也不會走到今天這一步，「當我進去了，憂心的事情就剩下那麼幾件，第一個是我老媽，跟她相依為命的兒子要離開她一陣子，我昨天也沒哭，我唯一有哭的就是，昨天陪她哭的時候，滴了幾顆眼淚。」他也擔心另一半，但他不願意講太多，不希望拖累到別人。

他最後仍故作輕鬆，開玩笑稱要趁這段期間多告幾個人，超哥的案子他也會繼續告，「我還是要出來露露面，不然大家以為我自殺了怎麼辦，往好處想，我也許比晚安小雞還要早點出來，只要有機會，我會出來跟大家碰碰面聊聊天，讓大家多看我幾眼，當然最主要的還是多陪家人，還有外面事業體的對接，如果還有時間，我就上來跟大家聊聊天。」

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