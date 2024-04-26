我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我無法呼吸…俄州非裔男遭警壓背亡

老媽辛苦了 選購母親節禮物的一些建議

卜學亮談黃子佼：還是朋友不切割

中央社台北26日電
全新實境節目「我的明星村長」以SDGs為核心精神，由藝人郭泓志（後左起）、Matzka、姚元浩（前左起）、卜學亮、禾浩辰主持，5人26日合體出席開播記者會，開心分享拍攝點滴。（好看娛樂提供）中央社
全新實境節目「我的明星村長」以SDGs為核心精神，由藝人郭泓志（後左起）、Matzka、姚元浩（前左起）、卜學亮、禾浩辰主持，5人26日合體出席開播記者會，開心分享拍攝點滴。（好看娛樂提供）中央社

藝人卜學亮今天被問到身陷醜聞的藝人黃子佼時表示，兩人還是朋友，不會切割，但做錯事就讓當事人去承受與面對。

卜學亮和黃子佼恩師都是藝人張小燕，兩人關係深厚，而黃子佼持有兒少性影像，卜學亮說，他也是看新聞報導才知道，以前不知情。

以永續發展目標（SDGs）為核心精神，打造台灣鄉村綜藝的實境節目「我的明星村長」下午舉辦記者會，邀明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、Matzka與禾浩辰分享深度下鄉，為村民服務心得。卜學亮感性分享透過錄製節目，重新認識生長的土地，非常有意義。

外傳卜學亮和姚元浩在節目上意見相左而不合，卜學亮表示，姚元浩個性太急、太衝，有點完美主義，有天深夜還特地找對方談心，但「講不通」，事情既已傳開，以後在節目裡就直接講，不用再私下溝通。

深入鄉里感觸深、在節目落淚的姚元浩說：「我們真的是充當水電工和木工」，解決大小事，每天好充實，看到村民感謝笑容真的是最棒回饋。

他說，曾幫85歲獨居長者整理資源回收場地，卻發現大家隨意放置家庭垃圾，更有惡意丟棄的尿布，讓他很心疼，無奈能力很有限，希望藉節目提醒年輕人，如果有時間就回家看看阿公、阿嬤與父母。

郭泓志表示，結合每人小小力量，可讓老舊街道明亮起來，5個人一起執行任務，團結力量大；首次參與實境節目的Matzka說，收到邀約時很驚訝，但他就發揮音樂人特長，隨口哼哼唱唱，緩和一下緊繃氣氛；禾浩辰表示，他年輕力壯很耐操，分擔粗重工作，跟著前輩們學習成長很多。

黃子佼

上一則

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

延伸閱讀

黃子佼竟是「最慘第一名」 命理師嘆做公益難抵報應

黃子佼竟是「最慘第一名」 命理師嘆做公益難抵報應
黃子佼牽連3女人 爆給孟耿如1億求3年不離婚

黃子佼牽連3女人 爆給孟耿如1億求3年不離婚
黃子佼被爆給1億台幣安家費 換妻子孟耿如3年不離婚

黃子佼被爆給1億台幣安家費 換妻子孟耿如3年不離婚
挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應

挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08

超人氣

更多 >
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅
世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招
路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售