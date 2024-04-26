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湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

記者蘇詠智／即時報導
蘇蕊（中）已經滿18歲，是個成年人，任何事可以自己決定。（路透資料照片）
蘇蕊（中）已經滿18歲，是個成年人，任何事可以自己決定。（路透資料照片）

舉世皆知超級巨星湯姆克魯斯跟唯一的親生女兒蘇蕊，不只多年沒見面，還幾乎斷絕聯繫，他只有該付的生活費仍然照付，其他等於跟蘇蕊沒有任何關係，蘇蕊也被傳很習慣這樣的日子。就連上周蘇蕊過18歲的生日、正式成年，湯姆克魯斯也不聞不問，反而在英國出席了維多莉亞貝克漢50歲的生日派對，更在賓客眼前大秀霹靂舞的本事，似乎玩得十分盡興。

可是八卦刊物「Heat」雜誌卻稱，湯姆克魯斯其實內心深處，一股新的罪惡感油然而生，他過去幾年忙拍片、忙宣傳，都不抽時間跟蘇蕊見面，現在覺得不對，留給她的時間太少，似乎不太應該。不過該雜誌稱阿湯身旁的消息來源透露，他也不認為自己已經完全跟蘇蕊切斷關係，因為時不時還是會接收到她的近況，並沒有對她毫無了解。他只是覺得，讓蘇蕊跟她的母親凱蒂荷姆絲過她們的生活，不要再去打擾，這個才是凱蒂想要的。

在蘇蕊度過18歲生日後，就是個可以自己做主的成年人，「Heat」雜誌稱湯姆克魯斯覺得蘇蕊目前已能自己做任何決定，希望再次聯繫上她，建立更好的父女關係，就不知道蘇蕊對於這個已經變得很陌生的爸爸，是不是還有意願要恢復往來？

湯姆克魯斯被八卦刊物稱對於和女兒多年疏離感到後悔，有心修補關係。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被八卦刊物稱對於和女兒多年疏離感到後悔，有心修補關係。（路透資料照片）

湯姆克魯斯

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