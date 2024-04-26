「蜘蛛人」情侶好事將近？湯姆、辛蒂亞被爆已討論結婚

湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞被傳已經談論過婚事。（路透資料照片）

已經兩年多沒在銀幕上合體的「蜘蛛人 」情侶檔湯姆霍蘭德與辛蒂亞，最近前者忙著排練舞台劇 「羅密歐與茱麗葉」，後者則為新片「挑戰者」要上映而各地跑宣傳，幾乎也不太有空約會，但彼此的感情並未生變，「時人」更稱有不具名消息來源透露，他們已經討論過婚事，且爆料者還強調這是事實。

湯姆霍蘭德一連主演了3集「蜘蛛人」，和辛蒂亞片中關係也從好友到變成情侶，可是在「蜘蛛人：無家日」的最後，兩人因故變得宛如陌生人，情侶關係也不復存，戲外他們倒是一直都很甜蜜，就算辛蒂亞當紅搶手、身旁圍繞的都是帥氣小生，在她眼中還是沒有人比湯姆更可愛。眼看他們感情如此穩定，下一步當然是往結婚為目標邁進，只是彼此都很忙、且都把工作看的很重要，恐怕在戲約償清之前，還不一定會真的結婚。

有趣的是，「蜘蛛人」系列前後出了3代男女主角組合，除了首代陶比麥奎爾與克絲汀鄧斯特是被傳疑似假戲真做、沒有真的承認外，第2代安德魯加菲與艾瑪史東、現在的湯姆霍蘭德與辛蒂亞都成了公開的情侶檔，安德魯和艾瑪最後仍無緣走上紅毯，不知湯姆與辛蒂亞的運氣是否更好一些？對此，他們到目前為止都尚無回應。