43歲阿嬌「畫皮」扮少女 網吐槽「虎背熊腰」比「妲己」更辣眼睛

阿嬌在片中被指膀大腰圓、虎背熊腰，不見任何仙氣。(取材自微博)

由港星鍾欣潼（阿嬌 ）主演的網路電影「畫皮：情滅」近日上映，片中，她從少女演到人妻，但表情僵硬、虎背熊腰的狀態，讓阿嬌飽受網友批評。還有人說，比她3年前在「封神：妲己」中扮演的「妲己」還要「辣眼睛」。

「畫皮：情滅」講述東海龍女阿若為尋找心愛之人，不計一切代價來到了凡人王生身邊，而狐妖小蠻想要得到龍女身上的至寶靈葉，設計抓破了王生的心，阿若不得已用靈葉為王生補心，於是兩女以王生為中心展開了一場「奪心」的較量。

片中，阿嬌飾演兩個時間段，第一是王生的妻子，第二是回憶中的小龍女角色，但網友表示，43歲的阿嬌還演這種少女角色，實在讓人尷尬。還有人說，阿嬌在片中膀大腰圓、虎背熊腰，不見任何仙氣。

有網友聯想到阿嬌曾在2021年演過「封神：妲己」，當時也是被嫌臃腫老氣，「演美艷妃子卻更像太后」，最後該片只在豆瓣網拿下2.8分低分。

據悉，阿嬌在短短3年內，拍了「河豚」、「封神妲己」、「青蛇前緣」、「女囚風暴1995」和「畫皮：情滅」等五部網路電影，但口碑一部比一部差。

相較Twins另一位成員蔡卓妍(阿Sa)，如今是「英皇」力捧女星之一，搭檔是都是劉青雲，梁朝偉 ，劉德華，謝霆鋒 等一線港星。網友擔心阿嬌淪為爛片女王。