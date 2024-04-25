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陷抄襲、音源灌水爭議…韓女團ILLIT拿「8個1位」謝公司

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／摘自ILLIT X
圖／摘自ILLIT X

3月25日出道的HYBE旗下BELIFT LAB娛樂新女團ILLIT，主打歌〈Magnetic〉在多個打歌節目獲得一位，成功達成「完美All Kill」。不過對於短時間內獲得音源成績並打敗同時期回歸前輩團體，讓粉絲對他們的成功不買帳；近日他們更陷入HYBE首長房時爀與ADOR首長閔熙珍的抄襲之戰中，對此他們在登上廣播節目中無懼爭議感到自豪，並感謝HYBE公司成員的付出。

ILLIT剛出道時就因MV劇情引起戀童癖爭議，接著又在多個打歌節目中打敗前輩獲得「八個一位」達成「完美All Kill」，令不少粉絲懷疑公司音源灌水嫌疑。之後ILLIT在票選粉絲名活動時意外撞名NMIXX成員Lily與BLACKPINK成員Lisa的個人粉絲名，再次引發爭議，出道短短一個月便身陷多個爭議。

在昨天ILLIT成員除IROHA因個人因素缺席外，YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE登上可視廣播節目《兩點出逃 Cultwo Show》，隊長 YUNAH對於取得多個一位表達對公司的感謝，「對於BELIFT Lab員工們，我們知道你們為專輯付出了多少努力，這一點不會改變，我們對此感到非常自豪。同時，感謝HYBE的所有成員，感謝你們一直以來對我們的信任和支持。未來我們會更加努力。」

成員 MINJU表示對於〈Magnetic〉登上排行榜，感覺非常超現實和夢幻。並坦言大家都懷著一顆感恩的心生活。

圖／摘自ILLIT X
圖／摘自ILLIT X
圖／摘自ILLIT X
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