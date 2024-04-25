「禁止成員獲獎感謝HYBE」員工爆閔熙珍控制NewJeans

HYBE旗下音樂廠牌ADOR首長閔熙珍 近日被控訴想帶著NewJeans 離開自立門戶，並意圖販售旗下練習生個資與尋求外界投資，讓HYBE緊急下達監察令，起訴她瀆職並要求她辭職。雙方一來一往互撕數日，閔熙珍在今日韓國時間下午3時舉行記者會，不料在召開記者會後HYBE股價再次大跌，另外也有更多HYBE員工匿名爆料閔熙珍在公司內部曾做過的惡行。

前幾日傳出閔熙珍要帶走NewJeans消息後HYBE股價大跌蒸發7500億韓元(約5億4744萬美元)，據韓網提供的圖表中今日又再次下跌，韓網目前一面倒批評閔熙珍，指她根本不是NewJeans之母，HYBE要求給說法也頻頻拿NewJeans與其父母出來擋，更多次在聲明中抨擊有未成年成員的ILLIT抄襲、仿冒，坐實她背信忘義的舉動。

自閔熙珍被舉報要帶著NewJeans出走消息後，她多次向外界批評HYBE抄襲她，指出HYBE房時爀議長的防彈少年團、旗下廠牌BELIFT LAB新女團ILLIT、旗下廠牌PLEDIS娛樂新男團TWS，以及前東家SM娛樂新男團RIIZE都是抄襲她，更稱自己多次向HYBE與BELIFT LAB控訴ILLIT抄襲NewJeans未果、要求其他廠牌不應在出道時以「XXX師妹團」的名義宣傳。

不料此說卻遭到網友打臉，HYBE稱早在閔熙珍要求給抄襲說法前一日就已提交相關文件給她，且她還是已讀的狀態。另外網友也翻出當時NewJeans出道時也是用「防彈少年團師妹」作為宣傳，批評她雙標；而防彈少年團當時是以全嘻哈男團風格出道，也跟她一點關係也沒有。

另外，「D社」（Dispatch）也爆料閔熙珍根本不是「NewJeans之母」，成員Minji與Hanni分別在2017、2019年就加入SOURCE MUSIC（HYBE旗下廠牌），Haerin與Danielle在2020年簽訂了練習生合約，最後則Hyein則是透過網路發掘，透過試鏡與SOURCE MUSIC簽約。

閔熙珍只是為成立自己的廠牌「ADOR」到SOURCE MUSIC挑選成員並支付期間練習生費用，真正發掘NewJeans成員的是SOURCE MUSIC創辦者蘇成鎮。

網友指出雖然NewJeans出道後的成功的確功不可沒，可是在那之前發掘並栽培成員的是蘇成鎮。

隨著雙方大戰越演越烈，近日也有HYBE員工匿名到實名制職場爆料平台Blind揭發閔熙珍在公司內的惡行，稱ADOR在行政或業務方面需要幫助時幾乎把資源都吸乾，現在竟回踩HYBE。

一名員工氣憤表示NewJeans所有出道以來的活動，包括在串流平台上的宣傳行銷、粉絲付費專屬App Phoning、粉絲見面會、Lallapalooza演出機會、BBMA典禮時獲獎、Billboard獨家採訪機會、品牌代言及贊助、韓日美頒獎典禮協商等全是HYBE員工所負責的不是ADOR，控訴閔熙珍若沒有HYBE的資本絕對一項都無法達成。

另一名員工爆料閔熙珍控管NewJeans在頒獎典禮上的發言與藝人交流，她多次告訴成員們不要在獲獎時提到HYBE也不要提到其他旗下的藝人。並且她還禁止人們問成員有關練習生時期的問題，因為不想讓成員們被發現是在SOURCE MUSIC受訓的。