台女星減肥遇詐付款「警政夫人也跟我一樣被騙」

利菁和老公許仙感情甚篤，他冷靜幫她處理詐騙事宜，要回損失。圖／摘自臉書

台灣藝人利菁日前遭詐匯款9000(新台幣，約合276美元)，竟換回兩小罐蕨粉，後來她到一場生日會，遇到警政人員的夫人，相談之下，才發現對方跟她一樣被詐，「我老公說，寶貝，妳是台灣人，在台灣被騙，很丟臉耶」。

利菁說，前陣子一度胖到超過60公斤，努力減下來到57公斤，但還不到自己的標準，網路上看到邱正宏醫師的減肥瘦身影片，於是私訊對方，想買相關減肥產品，就這麼稀里糊塗的匯款，「其實過程中有很多疑點，可是我當下不知為何腦子都選擇跳過，直到收到產品，發現是只有飽足感的便宜蕨粉」。

她回想先前用文字交談的過程，報出自己的名字，那人完全沒反應，「我覺得有點怪，而邱宏正醫師是西醫，但掛著他頭像的詐騙卻說著中醫的話術，這是第2個疑點，但因為說好貨到付款，我認為沒問題，所以就叫老公把錢付了」。

收到兩小罐便宜蕨粉，再怎樣都不值9千元，於是她再度訊息對方，並要求line對談，對方接起來聲音是個大老粗，而且台灣國語腔，「我跟他說我是誰，他完全沒聽過，此時我就知道他根本不是邱宏正醫師了，也認為錢要不回來」。

後來她去參加朋友生日宴，遇到其中一個朋友是警政夫人，相談甚歡時把過程說出來討拍，夫人才說，「我也被這個騙了」，她也覺得丟臉，所以沒把事情告訴老公，「我想想，身邊的人10個有超過7個人被騙會想想算了，我也打算放棄，但這就是詐騙會成功的地方，老公後來想辦法，沒想到可以把錢要回來了」。

原來，利菁老公許仙看她沮喪，冷靜打給宅急便說明狀況，宅急便問了他產品編號，然後給他報關行電話，「打去報關行，將收到的錢凍結，不轉出給詐騙犯，所以錢可以拿回來了」，為何57公斤還想減肥？利菁說，「我已經很瘦了，但想在鏡頭前看起來臉再小一點，所以目前是再瘦2、3公斤」。

她今年上半年推出新作「天后出發吧」，主打深度走訪馬六甲的外景，推出後頗受好評，已開始企畫下一季，「新的內容不在麻六甲，而是吉隆坡，不過第一季的節目會賣到馬來西亞，所以在YT上第4集之後已經看不到，是因為播出權已賣出」，她今年除了在那邊做節目，也和閨蜜要在當地投資房地產 。