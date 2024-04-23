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亞裔酷兒演員讚台灣亞洲第1同婚合法 帶20歲女主角遊夜店

記者黃保慧／馬尼拉即時報導
「西貢小姐」3位主角西恩（左起）、艾碧嘉爾、尼格爾期待來台巡演。圖／寬宏提供
「西貢小姐」3位主角西恩（左起）、艾碧嘉爾、尼格爾期待來台巡演。圖／寬宏提供

百老匯音樂劇「西貢小姐」5月底將赴台灣展開北中南巡演，3位主演艾碧嘉爾安卓亞諾、尼格爾哈克和西恩麥利摩爾日前在菲律賓馬尼拉接受台灣媒體訪問，其中身為亞裔酷兒文化的完美化身西恩，樂得讚美台灣是亞洲第一個同志婚姻合法的國家，喊話：「其他國家應該動起來。」也表示很開心可以在台度過代表同志驕傲的6月。

飾演女主角的艾碧嘉爾現年19歲，扛下音樂劇許多重要的獨角戲，她8年前就參加「西貢小姐」的第一次試鏡，當時她才11歲，而去年試鏡時還是名普通法律系大學生，她提到製作人卡麥隆麥金塔許到她家鄉澳洲舉辦徵選，到最後一關只有她被通知去面試女主角，聽到麥金塔許對她說：「妳是飾演金的最佳人選，我就是要看到妳」，不禁興奮直呼：「我的人生改變了！」

艾碧嘉爾年紀輕輕，卻要在劇中詮釋強烈母愛，說道：「「這對我來說是另一個巨大的挑戰，因為我確實沒有當媽媽的經驗，不過我從我媽媽那獲得了很多靈感眾所皆知亞洲女人都很堅強和無所畏懼，所以演出中，我也是一直想著要怎樣帶小孩生存下去」，她當然也有邀請媽媽來看演出，「她非常以我為榮」。

令人印象深刻的是她和男主角尼格爾有許多濃烈吻戲，總計超過200場，尼格爾也笑曝：「我其實是個同志，只是演一個直男角色，所以她男友Jeff也不怎麼擔心，而且他來看了超過10次，我們甚至還成為朋友了」。他們因為巡演成了好友，他們也很期待來台灣，熱愛美食的尼格爾不斷點名台灣美食，而西恩也透露到台灣時艾碧嘉爾將度過20歲生日，「我想帶她一起去同志夜店慶祝」。

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