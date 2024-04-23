泰勒絲不能惹「死對頭」金卡戴珊幾天內掉粉超過百萬

金卡戴珊社群粉絲人數1個月內就掉了130萬。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲 藉最新專輯「折磨詩人俱樂部」中一首歌曲「thanK you aIMee」，攻擊過去和前夫肯伊威斯特一起對付她的金卡戴珊，雖然金卡戴珊到現在都保持沈默，自從「thanK you aIMee」推出後，她的IG追蹤人數已經掉了130萬人。

泰勒絲與金卡戴珊、肯伊威斯特間的戰火，曾備受各方矚目。此事最早可上溯至2009年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮，當泰勒絲領獎時肯伊突然衝上去搶下她的麥克風，說道：「嘿，泰勒，我替妳高興，我會讓妳講完妳的致詞，但碧昂絲 才有史上最出色的音樂錄影帶。」各方覺得他超沒禮貌，報以噓聲。幾年後他又在歌曲「Famous」裡提到泰勒絲並有這樣的歌詞：「I made that bitch famous」，稱泰勒絲是「bitch」，事後他解釋，歌詞內容有和泰勒絲確認過也得到同意，但泰勒絲卻打槍他的說法。

金卡戴珊則選擇和老公肯伊一起卯上泰勒絲，曝光一通電話錄音檔，指泰勒絲明明知情卻裝受害者，心腸毒如蛇蠍。結果又過了幾年，那通電話的完整影片檔被駭客截下並公開，才知道金卡戴珊和肯伊威斯特公布的只是經過剪輯的內容，最讓各方覺得有問題的「I made that bitch famous」肯伊根本沒有坦白告知，只跟她說歌詞是「I made HER famous」。

泰勒絲雖然沉寃得雪，卻顯然不夠消氣，就算金卡戴珊和肯伊威斯特已離婚，泰勒絲還是沒忘記要報仇，各方認為看似控訴校園霸凌的「thanK you aIMee」，把幾個大寫字母 拼在一起就是「KIM」，目標根本超級明顯。