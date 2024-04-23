梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和皇室親戚間的心結未除，然而皇室重要成員的一舉一動，他們仍然可以很快收到風聲，顯然有人在當他們的耳目、為他們搜集情報。根據歐美八卦刊物的報導，最大嫌疑者就是跟他們交情還很好的兩個堂妹尤琴妮與碧翠絲公主，貴為王后的卡蜜拉超級不爽，打算趁機會封殺兩位公主。

哈利跟卡蜜拉這個繼母曾經有過複雜的愛恨糾結，剛開始他和哥哥威廉都很難接受這個破壞爸媽感情的女人，後來關係才逐漸和緩，可是哈利與梅根離開英國到了美國，哈利在回憶錄裡稱卡蜜拉「非常危險」，會為了自己在英國媒體呈現的形象主動揭露梅根的秘密，做為交換，氣得卡蜜拉咬牙切齒。

以前哈利的老爸查理畢竟還是會護著親骨肉，卡蜜拉想對付他沒辦法火力全開，現在查理罹癌，卡蜜拉藉機掌大權，哈利和梅根就很難被放過。哈利與梅根離英之後，兩人留下的缺就由尤琴妮和碧翠絲填補，這兩個堂妹不管其他人與哈利、梅根鬧得多僵，還是跟他們關係很好。現在她們被卡蜜拉逮到，加上她們的父親安德魯是英皇室裡鬧出最大條醜聞、形象與人氣都最差的成員，兩人往後在皇室內的前途恐怕也不樂觀。