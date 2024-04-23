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梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

英國哈利王子與妻子梅根，和皇室親戚間的心結未除，然而皇室重要成員的一舉一動，他們仍然可以很快收到風聲，顯然有人在當他們的耳目、為他們搜集情報。根據歐美八卦刊物的報導，最大嫌疑者就是跟他們交情還很好的兩個堂妹尤琴妮與碧翠絲公主，貴為王后的卡蜜拉超級不爽，打算趁機會封殺兩位公主。

哈利跟卡蜜拉這個繼母曾經有過複雜的愛恨糾結，剛開始他和哥哥威廉都很難接受這個破壞爸媽感情的女人，後來關係才逐漸和緩，可是哈利與梅根離開英國到了美國，哈利在回憶錄裡稱卡蜜拉「非常危險」，會為了自己在英國媒體呈現的形象主動揭露梅根的秘密，做為交換，氣得卡蜜拉咬牙切齒。

以前哈利的老爸查理畢竟還是會護著親骨肉，卡蜜拉想對付他沒辦法火力全開，現在查理罹癌，卡蜜拉藉機掌大權，哈利和梅根就很難被放過。哈利與梅根離英之後，兩人留下的缺就由尤琴妮和碧翠絲填補，這兩個堂妹不管其他人與哈利、梅根鬧得多僵，還是跟他們關係很好。現在她們被卡蜜拉逮到，加上她們的父親安德魯是英皇室裡鬧出最大條醜聞、形象與人氣都最差的成員，兩人往後在皇室內的前途恐怕也不樂觀。

至於哈利和梅根被各方矚目是否趁查理與凱特抗癌時設法和解，皇室專家認為兩人的關鍵法寶就是一雙子女亞契、莉莉，哈利如果能把他們帶回英國，就有機會藉他們見到感情疏離的一堆親戚，甚至有望重建關係，就看梅根點不點頭了。

碧翠絲（左）與尤琴妮（中）兩位公主據稱和離開英國的堂哥堂嫂交情仍很好。（路透資料...
碧翠絲（左）與尤琴妮（中）兩位公主據稱和離開英國的堂哥堂嫂交情仍很好。（路透資料照片）
英王后卡蜜拉趁丈夫抗癌、心力無法都放在公務上，掌握更多的大權。（路透資料照片）
英王后卡蜜拉趁丈夫抗癌、心力無法都放在公務上，掌握更多的大權。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

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