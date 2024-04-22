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反派現身「死侍與金鋼狼」預告片 單日破3.65億點擊

記者陳建嘉／即時報導
萊恩雷諾斯(右)、休傑克曼自從「X戰警：金鋼狼」之後相隔15年再度於「死侍與金鋼狼」同框。(取材自YouTube)
萊恩雷諾斯(右)、休傑克曼自從「X戰警：金鋼狼」之後相隔15年再度於「死侍與金鋼狼」同框。(取材自YouTube)

萊恩雷諾斯主演超級英雄動作喜劇「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）是「死侍」系列第3部電影，日前預告公布以來，在首日24小時裡面締造3.65億的點擊觀看數，成為有史以來首日觀看量最高的預告，最近更公布首支正式預告，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）總算邀來好友休傑克曼（Hugh Jackman）重新回歸「金鋼狼」，讓兩人相隔15年再度同台演出，不僅揶揄對方「狼爪不舉」，更有許多爆笑橋段，網友也發現該片反派可能已經正式出爐。

「王冠」女星艾瑪柯林（Emma Corrin）先前盛傳演出，並將飾演雖為「X教授」妹妹，但性格較為邪惡的「卡桑德拉」，「死侍與金鋼狼」正式版預告也終於出現艾瑪柯林，而她的光頭造型也與「卡桑德拉」如出一轍，再加上運用心靈操控的能力，對抗「金鋼狼」、「死侍」，讓粉絲無比期待「死侍與金鋼狼」的到來。

此外，預告還驚喜出現巨大的「蟻人」基地，另有先前早就出現的時間變異局，由於製作團隊先前便表示「死侍與金鋼狼」還會有許多入場看電影才能發現的彩蛋，屆時請影迷多多期待。

導演薛恩李維（Shawn Levy）曾分別與萊恩雷諾斯、休傑克曼合作「脫稿玩家」（Free Guy）、「鋼鐵擂台」（Real Steel），此次三人終於首度一起合作，薛恩今年4月出席拉斯維加斯的ComicCon漫畫展覽會，更表示「死侍與金鋼狼」不是「死侍3」，而是專屬於這兩個經典英雄的大冒險，與前兩部「死侍」電影相比會有較為不同的走向，但仍會汲取「死侍」系列該有的精華，不會讓粉絲失望。

「死侍與金鋼狼」出現巨大的「蟻人」基地。(取材自YouTube)
「死侍與金鋼狼」出現巨大的「蟻人」基地。(取材自YouTube)
「死侍與金鋼狼」被外媒預測是今年最受期待的超級大片。(取材自YouTube)
「死侍與金鋼狼」被外媒預測是今年最受期待的超級大片。(取材自YouTube)
萊恩雷諾斯(下)、休傑克曼自從「X戰警：金鋼狼」之後相隔15年再度於「死侍與金鋼...
萊恩雷諾斯(下)、休傑克曼自從「X戰警：金鋼狼」之後相隔15年再度於「死侍與金鋼狼」同框。(取材自YouTube)

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