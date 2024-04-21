黃子韜爆氣嗆百大DJ冠軍 主辦單位道歉曝實情

黃子韜。圖／摘自微博

中國男星黃子韜與「世界百大DJ冠軍」馬汀蓋瑞克斯，原訂20日要在格子旗音樂嘉年華同台表演，但對方後來遭到馬汀蓋瑞克斯拒絕同台，讓黃子韜不滿飆髒話，引發熱議，對此，主辦方於21日傍晚出面道歉，坦言是因為溝通失誤才造成誤會。

「格子旗音樂嘉年華」官方微博 發出聲明，對於參加活動的粉絲、主辦方、雙方藝人及贊助商致歉，「作為一家創意表演機構，我們承擔著服務演出活動的重大責任。然而，我們對於溝通失誤和未能確信息的疏忽感到失望，導致了藝人方面的誤解。」官方承諾會認真對待這次的事情，並採取必要措施，確保未來不再發生類似的情況。

當晚狀況是，馬汀蓋瑞克斯比原訂時間提早上台表演，雖然他放了與黃子韜合作的歌曲，但黃子韜並未上台，而此時黃子韜則在後台開直播，證明自己就在現場沒有失蹤，甚至在表演完後下台時飆髒話！之後馬汀蓋瑞克斯在社群發影片解釋澄清，從一開始就沒有收到要與黃子韜合作演出的安排，而且也沒有接到任何彩排通知，他是20日早上才抵達上海，也是當天才聽到不同的說法。

黃子韜深夜在微博發文道歉，「對於在今晚演出中我最後的一些不當言論，在此向主辦方、品牌方、所有觀眾致以真誠的歉意。身為公眾人物，我的言行起到了不好的示範作用，造成了不良影響。為此，我將引以為戒，接受大家的批評和監督，不再有此類情況發生。希望今晚的小插曲，不要傷害到任何人，也不要影響大家的心情，再次感謝大家今晚的到來，祝大家晚安。黃子韜」。