我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

亞裔婦產科醫 被控性侵幼女家庭成員長達6年

黃子韜爆氣嗆百大DJ冠軍 主辦單位道歉曝實情

記者黃保慧／即時報導
黃子韜。圖／摘自微博
黃子韜。圖／摘自微博

中國男星黃子韜與「世界百大DJ冠軍」馬汀蓋瑞克斯，原訂20日要在格子旗音樂嘉年華同台表演，但對方後來遭到馬汀蓋瑞克斯拒絕同台，讓黃子韜不滿飆髒話，引發熱議，對此，主辦方於21日傍晚出面道歉，坦言是因為溝通失誤才造成誤會。

「格子旗音樂嘉年華」官方微博發出聲明，對於參加活動的粉絲、主辦方、雙方藝人及贊助商致歉，「作為一家創意表演機構，我們承擔著服務演出活動的重大責任。然而，我們對於溝通失誤和未能確信息的疏忽感到失望，導致了藝人方面的誤解。」官方承諾會認真對待這次的事情，並採取必要措施，確保未來不再發生類似的情況。

當晚狀況是，馬汀蓋瑞克斯比原訂時間提早上台表演，雖然他放了與黃子韜合作的歌曲，但黃子韜並未上台，而此時黃子韜則在後台開直播，證明自己就在現場沒有失蹤，甚至在表演完後下台時飆髒話！之後馬汀蓋瑞克斯在社群發影片解釋澄清，從一開始就沒有收到要與黃子韜合作演出的安排，而且也沒有接到任何彩排通知，他是20日早上才抵達上海，也是當天才聽到不同的說法。

黃子韜深夜在微博發文道歉，「對於在今晚演出中我最後的一些不當言論，在此向主辦方、品牌方、所有觀眾致以真誠的歉意。身為公眾人物，我的言行起到了不好的示範作用，造成了不良影響。為此，我將引以為戒，接受大家的批評和監督，不再有此類情況發生。希望今晚的小插曲，不要傷害到任何人，也不要影響大家的心情，再次感謝大家今晚的到來，祝大家晚安。黃子韜」。

微博

上一則

金秀賢金智媛甜度超標 「淚之女王」逼宮「愛的迫降」

延伸閱讀

泰勒絲新專輯歌曲以她為名 貝蒂娃娃本尊也是她

泰勒絲新專輯歌曲以她為名 貝蒂娃娃本尊也是她
唱半個小時、聊天1小時… 許美靜演唱會惹怒觀眾 集體喊退票

唱半個小時、聊天1小時… 許美靜演唱會惹怒觀眾 集體喊退票
被名DJ拒同台 黃子韜開直播怒懟：出道13年沒見過這種人

被名DJ拒同台 黃子韜開直播怒懟：出道13年沒見過這種人
黃子韜被外國知名DJ拒絕同台？ 怒開直播：出道13年沒見過這種人…

黃子韜被外國知名DJ拒絕同台？ 怒開直播：出道13年沒見過這種人…

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18
安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27

超人氣

更多 >
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵