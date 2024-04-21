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芭比生氣了…不爽夏奇拉批評 瑪格蘿比下令封殺

記者蘇詠智／即時報導
瑪格蘿比據傳為「Barbie芭比」被大咖巨星批評而動怒，也想藉機還擊。（路透資料照片）
瑪格蘿比據傳為「Barbie芭比」被大咖巨星批評而動怒，也想藉機還擊。（路透資料照片）

瑪格蘿比自製自演的「Barbie芭比」是去年全球影壇最賣座的電影，今年在各大電影獎項上的成績雖然不算特別突出，至少也入圍奧斯卡最佳影片，不少人還為它沒能再獲更多大獎而遺憾。不過譽之所至、謗亦隨之，總是會有人不那麼欣賞這部片，瑪格也懶得去對每個人都發脾氣，但有一個人的批評，讓她不想忍受，那就是拉丁天后夏奇拉。

夏奇拉表示自己的兩個兒子在看完「Barbie芭比」，覺得有些貶低男性，說道：「我喜歡流行文化在伸張女力的同時，也不去剝奪男性成為男人的可能性，同時保護這種可能性並提供這種可能性，我覺得男女性在這社會上都有自身的存在價值，我們讓彼此變得完整。」

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」稱這番話在瑪格的耳中格外難聽，她認為夏奇拉已經被父權綁架、洗腦，而不將夏奇拉的批評就當成只是酸葡萄心態而已。瑪格與夏奇拉也有些共同的朋友，她因此對他們下達警告：千萬別讓她們兩個碰在一起，不然她也會讓夏奇拉好好聽清楚她的真心話。

「Barbie芭比」是瑪格自認花了很多心血、很驕傲與自豪的作品，樂於接受一切讚美，但批評得很難聽就不用了。「國家詢問報」稱瑪格已經把這事看得很嚴重，覺得夏奇拉衝著她來，她也準備不會乖乖挨打。

「Barbie芭比」全球大賣，但也不乏批評之聲。圖／摘自IMDb
「Barbie芭比」全球大賣，但也不乏批評之聲。圖／摘自IMDb
夏奇拉對「Barbie芭比」很有意見。（路透資料照片）
夏奇拉對「Barbie芭比」很有意見。（路透資料照片）

芭比 入圍 奧斯卡

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