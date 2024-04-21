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老戲骨演活「宮保雞丁」來源 連蕭薔第一美女也敢罵

記者陳慧貞／即時報導
圖／緯來育樂台提供
圖／緯來育樂台提供

由中國老戲骨馬少驊主演，清裝劇「丁寶楨」講述晚清名臣丁寶楨一生為官清廉、胸懷家國、竭智盡忠、政績顯著的歷史故事，丁寶楨因愛吃雞肉，竟然讓宮保雞丁變成家喻戶曉的菜品，劇中除了講述一代名臣事蹟，同時交代名菜「宮保雞丁」的來龍去脈。

該劇由殷飛執導，馬少驊、曹駿、葉靜、張藝等等實力派演員領銜主演。馬少驊自曝個性與丁寶楨一樣耿直，拍戲認真的他，不世故、不圓滑，對於娛樂圈的不良現象，也敢於批評，像王思懿在片場玩手機，蕭薔著急趕著拍完兩場戲，都曾被馬少驊說教過，甚至被圈內人封為「戲癡」、「戲瘋子」，這樣的封號或多或少有些貶意，但馬少驊覺得對的事，就該堅持。因為這份堅持，恰好與丁寶楨形象相符，導演稱讚說丁寶楨一角非馬少驊莫屬。

回想拍戲過程，馬少驊表示，為了角色吃了不少苦，他一個人就有500多場戲，台詞多是文言文，說起話來很吃力，「還要增肥、減肥，每天只睡4小時，真的是心力交瘁」。他希望透過他的演出觀眾能喜歡這位為國為民的熱血廉吏「丁寶楨」。

而曹駿在劇中飾演丁寶楨的謀士「陳雲飛」，從小追隨丁寶楨，忠心的輔助丁寶楨誅殺奸臣，整頓蜀中吏治、治理黃河洪水、改革鹽政、興辦洋務、創辦機器局等。8歲出道的他，曾因童星身分，被貼上奇怪標籤，為此他努力證明自己，擺脫童星印象，坦承自己也曾有過心理落差的階段，於是他調整心態，重新面對演員工作，每扮演一個角色，就讓自己「歸零」重新出發，表示：「這是我選擇的工作，盡全力做好，就是我工作的初衷。」

曹駿和馬少驊有不少對手戲，曹駿很感謝能與馬少驊合作，在馬少驊身上學習到很多，例如：「一場吃飯的戲，看著馬少驊融入角色中，實際的吃著飯、吃著菜、說著話，彷彿帶著我們穿越時空一樣。」曹駿反思說，自己之前的習慣，會把中心放在戲上，吃飯可能就是走一個過場，但是馬少驊的表演方式給了他很大的啟發，如果想要演出更自然，更有層次和深度，就要人戲合一。

圖／緯來育樂台提供
圖／緯來育樂台提供
圖／緯來育樂台提供
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馬少驊飾演丁寶楨。(圖／緯來育樂台提供)
馬少驊飾演丁寶楨。(圖／緯來育樂台提供)

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