最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
日本最具代表性的銀幕巨獸哥吉拉，誕生70年終於在今年奧斯卡金像獎上以「哥吉拉 -1.0」抱回最佳視覺效果獎，終於擒得小金人而歸，該片也在日本叫好叫座，並創下在美國上映票房成績最佳的日本片光榮紀錄。不過這部片至今並未在台灣上映，觀眾哀求半天，看不到就是看不到，近日有新聞指出它5月就要登上亞馬遜的Prime Video，不過因為是日本獨家，在台灣依然看不到。
「哥吉拉 -1.0」台灣影迷望穿秋水，感興趣的本地片商也不少，但據傳該片版權所屬的日本東寶影業不賣就是不賣，連談都不給談，片商還因此蒙受「不白之冤」，因為一堆網友在留言板上質疑台灣片商怎麼都沒有動作，其實是東寶整個亞洲地區包括台灣、韓國、香港、星馬等，都不售版權，自然也都無法上映。
如此奇特的安排，也引起一堆揣測：有傳片子的亞洲地區版權已被串流平台購得，所以會直接跳過戲院推出；也有稱影片背景設定在二次大戰末期到戰後的幾年之間，又有「神風特攻隊」等描述，擔憂二戰期間被日本佔領地區的觀眾起反感，乾脆不安排上映，免得一堆麻煩；也有的是推論東寶在和好萊塢片商談拍攝美版「哥吉拉」影片時，合約上註明美版與日版不會同時在戲院推出、免得互相打成一團，既然「哥吉拉與金剛：新帝國」趕著推出，「哥吉拉 -1.0」只好在亞洲各國都先押後，押到什麼時候還不清楚，然而在日本，「哥吉拉 -1.0」5月就要出藍光，也會登上平台播映。
只是目前已知日本的亞馬遜Prime Video會在5月推出「哥吉拉 -1.0」，全球其他地方都還沒有，甚至是有在戲院推出過該片的英美等地也都暫時不能在影音平台看到這部片，可能又是和好萊塢公司的協議有關。之前不乏台灣影迷乾脆跑一趟日本去看「哥吉拉 -1.0」，眼看當地快要出影音產品也快要上影音平台，戲院恐怕下片之日已到，動作再慢一點的台灣影迷，只能買影音產品回家欣賞了。
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