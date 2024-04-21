最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

日本 最具代表性的銀幕巨獸哥吉拉，誕生70年終於在今年奧斯卡金像獎上以「哥吉拉 -1.0」抱回最佳視覺效果獎，終於擒得小金人而歸，該片也在日本叫好叫座，並創下在美國上映票房成績最佳的日本片光榮紀錄。不過這部片至今並未在台灣上映，觀眾哀求半天，看不到就是看不到，近日有新聞指出它5月就要登上亞馬遜 的Prime Video，不過因為是日本獨家，在台灣依然看不到。

「哥吉拉 -1.0」台灣影迷望穿秋水，感興趣的本地片商也不少，但據傳該片版權所屬的日本東寶影業不賣就是不賣，連談都不給談，片商還因此蒙受「不白之冤」，因為一堆網友在留言板上質疑台灣片商怎麼都沒有動作，其實是東寶整個亞洲地區包括台灣、韓國、香港、星馬等，都不售版權，自然也都無法上映。

如此奇特的安排，也引起一堆揣測：有傳片子的亞洲地區版權已被串流平台購得，所以會直接跳過戲院推出；也有稱影片背景設定在二次大戰末期到戰後的幾年之間，又有「神風特攻隊」等描述，擔憂二戰期間被日本佔領地區的觀眾起反感，乾脆不安排上映，免得一堆麻煩；也有的是推論東寶在和好萊塢 片商談拍攝美版「哥吉拉」影片時，合約上註明美版與日版不會同時在戲院推出、免得互相打成一團，既然「哥吉拉與金剛：新帝國」趕著推出，「哥吉拉 -1.0」只好在亞洲各國都先押後，押到什麼時候還不清楚，然而在日本，「哥吉拉 -1.0」5月就要出藍光，也會登上平台播映。