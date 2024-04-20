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動力火車高雄開唱放閃 尤秋興羞吐要老婆「躺著就好」

記者梅衍儂／即時報導
動力火車演唱會叫好又叫座。圖／華研國際提供
動力火車演唱會叫好又叫座。圖／華研國際提供

動力火車「都是因為愛 世界巡迴演唱會」高雄安可場，20日起一連兩天移師高雄巨蛋，2萬張門票完售秒殺，單場1萬人與動力火車一起嗨翻現場。

巡演自前年起跑，口碑叫好叫座二度返場高雄巨蛋。首日演出，動力火車更新2套訂製戰袍，經典的3層樓堡壘舞台、羅馬柱舞台、4大主題VCR再度回歸，動力火車笑說：「就是沒有要讓大家去上廁所的意思。」嘉賓玖壹壹驚喜登場，兩大天團合體首唱最新致敬友情單曲「趁少年」，滿場歌迷跟著他們一起大合唱，讓高雄巨蛋瞬間成為KTV包廂，相當熱鬧。

動力火車經營網路節目有成，演唱會也穿插新的節目影片，在鏡頭前面插花送給老婆，他們笑說：「同事們說，如果這個VCR拍得好，觀眾就不會趁機上廁所。」2人也難得在鏡頭前放閃，尤秋興大讚老婆剛睡醒時是最漂亮的時候，「我都跟他說妳不要動，躺在那裡就好，每天早晨看到她就覺得很幸福」，而顏志琳至今沒做過特別浪漫的事情，屬於務實派會直接問老婆喜歡什麼，「只要我有能力就買給她」。

顏志琳更透露插花作品回去送老婆，竟被太座反問「你這個是認真的嗎」，尤秋興笑他根本插出雜草一盆，並自豪對插花頗有天份，放閃說：「我從來沒有買過花給老婆，我都把歌迷給我的花送給她，這次我帶回去的她也以為是別人送的。」還多誇自己一句「我們滿純情的」，他們今晚將再唱一場。

動力火車實力打動現場觀眾。圖／華研國際提供
動力火車實力打動現場觀眾。圖／華研國際提供

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