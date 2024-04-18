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賀軍翔最怕聽到「再一個」 妙解婆媳問題充滿求生欲

記者杜沛學／台北即時報導
賀軍翔最怕聽到導演說「再一個」。圖／公視、MyVideo提供
賀軍翔最怕聽到導演說「再一個」。圖／公視、MyVideo提供

賀軍翔演出金鐘編劇徐譽庭編劇、執導的「不夠善良的我們」，接受MyVideo專訪時坦言壓力不小，尤其聽到導演喊出「再一個」3個字，就會知道「今天這場戲可能要拍滿多次」。另一個害怕在片場聽到導演說的話則是，「好等我一下，我要過去」，「她從螢幕那邊走到現場要跟演員講戲的時候，就會比較緊張，壓力比較大。」

但賀軍翔印象深刻一場分手後要拍出情緒的戲，「導演拍的時候鏡頭非常地遠，遠到我不知道鏡頭在哪裡，導演希望我表現出那種很孤單，覺得一個人非常空虛、無助的感覺」。導演引導後他突然有感而發，情緒上來完成那場表演，賀軍翔感謝導演的指導方式，「震撼到我自己」。

許瑋甯劇中感情糾纏3男，賀軍翔是她愛得深刻的前男友；與柯震東則是經常一起吃飯、互相訴苦的朋友關係；而原本是她主管的路斯明，後來卻成為偷情對象。現實生活中擁有2名愛女的賀軍翔，被問到會讓女兒嫁給劇中3位之中哪一位？賀軍翔沒有選自己，希望女兒擇偶有兩大重要條件，「當然是愛我女兒的，跟我女兒愛的，可能就要選于向立（柯震東飾）這樣個性的」。

賀軍翔飾演的「何瑞之」婚後難逃婆媳問題，他形容角色是一個有責任感、上進心與孝順的男人，若自己遇到與角色一樣的問題，例如打球後媽媽與老婆同時遞水要拿誰的？賀軍翔回答有滿滿求生欲，「我應該同時會拿」。但話鋒一轉，認為類似事件很難發生，「因為她們不會來看我打球」。

賀軍翔在「不夠善良的我們」中夾在媽媽與老婆之間。圖／公視、MyVideo提供
賀軍翔在「不夠善良的我們」中夾在媽媽與老婆之間。圖／公視、MyVideo提供

許瑋甯

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