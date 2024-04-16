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最帥最美羅密歐、茱麗葉是誰？李奧納多差點配到娜塔莉

記者蘇詠智／即時報導
「殉情記」奧莉薇荷西（左）與李奧納懷汀是公認最出色的一組電影版茱麗葉、羅密歐。圖／摘自IMDb
「殉情記」奧莉薇荷西（左）與李奧納懷汀是公認最出色的一組電影版茱麗葉、羅密歐。圖／摘自IMDb

近日「蜘蛛人」湯姆霍蘭德領銜主演新版「羅密歐與茱麗葉」舞台劇，掀起網友熱議，因為扮演茱麗葉的黑人女星法蘭契斯卡艾美伍達瑞佛斯在顏值方面重現類似「小美人魚」真人版電影女主角的激辯 ，有人覺得莎翁原作這兩位主角都是義大利人，不該由黑人女星扮演，也有人認為舞台劇常有不符描述膚色的選角，法蘭契斯卡最大問題是並不青春貌美。不管是否有共識，觀眾大都同意，在1996電影「羅密歐與茱麗葉」李奧納多狄卡皮歐與克萊兒丹妮絲的配對，堪稱史上最帥最美的組合之一。

莎士比亞著名的愛情悲劇「羅密歐與茱麗葉」，例來電影、舞台劇等一再搬演，公認最傑出的版本莫過於1968年的電影「殉情記」，男女主角李奧納懷汀、奧莉薇荷西在片子推出時分別才18歲與17歲，堪稱最出色的一組選角。1996年「羅密歐與茱麗葉」得到的評價也不錯，李奧納多狄卡皮歐與克萊兒丹妮絲當年則是21歲和17歲，搭配也非常受到觀眾的喜愛，只不過很少有人知道，最早要和李奧納多狄卡皮歐搭配的不是克萊兒，而是比她更小的娜塔莉波曼。

童星時期的演技就備受好評的娜塔莉波曼，曾是好萊塢力捧的美少女，臉蛋當然清麗過人，和年少時秀氣俊俏的李奧納多狄卡皮歐理論上會是賞心悅目的組合，偏偏只有一個大問題：她才13歲。其實莎翁原作裡的茱麗葉差不多就是這個歲數，無奈好萊塢要拍成電影，就會出現爭議，男女主角差了8歲不打緊，一個成年、一個未成年才是麻煩，最後娜塔莉自認不妥，在不傷感情的狀況下退出這部片的演出。

後來接手的克萊兒丹妮絲雖然也不算成年，畢竟距離成年只差了一點點時間，而且和李奧納多狄卡皮歐才只有4歲的差距，觀眾、電影公司都較容易接受。

克萊兒丹妮絲（左）與李奧納多狄卡皮歐的茱麗葉、羅密歐，至今仍獲觀眾好評。圖／摘自...
克萊兒丹妮絲（左）與李奧納多狄卡皮歐的茱麗葉、羅密歐，至今仍獲觀眾好評。圖／摘自IMDb
湯姆霍蘭德（左）與法蘭契斯卡艾美伍達瑞佛斯演出新版舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，引發...
湯姆霍蘭德（左）與法蘭契斯卡艾美伍達瑞佛斯演出新版舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，引發網路爭議。圖／摘自IMDb
娜塔莉波曼本來才是茱麗葉的第一人選。圖／摘自IMDb
娜塔莉波曼本來才是茱麗葉的第一人選。圖／摘自IMDb

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