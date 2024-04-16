最帥最美羅密歐、茱麗葉是誰？李奧納多差點配到娜塔莉

「殉情記」奧莉薇荷西（左）與李奧納懷汀是公認最出色的一組電影版茱麗葉、羅密歐。圖／摘自IMDb

近日「蜘蛛人」湯姆霍蘭德領銜主演新版「羅密歐與茱麗葉」舞台劇 ，掀起網友熱議，因為扮演茱麗葉的黑人 女星法蘭契斯卡艾美伍達瑞佛斯在顏值方面重現類似「小美人魚」真人版電影女主角的激辯 ，有人覺得莎翁原作這兩位主角都是義大利人，不該由黑人女星扮演，也有人認為舞台劇常有不符描述膚色的選角，法蘭契斯卡最大問題是並不青春貌美。不管是否有共識，觀眾大都同意，在1996電影「羅密歐與茱麗葉」李奧納多狄卡皮歐與克萊兒丹妮絲的配對，堪稱史上最帥最美的組合之一。

莎士比亞著名的愛情悲劇「羅密歐與茱麗葉」，例來電影、舞台劇等一再搬演，公認最傑出的版本莫過於1968年的電影「殉情記」，男女主角李奧納懷汀、奧莉薇荷西在片子推出時分別才18歲與17歲，堪稱最出色的一組選角。1996年「羅密歐與茱麗葉」得到的評價也不錯，李奧納多狄卡皮歐與克萊兒丹妮絲當年則是21歲和17歲，搭配也非常受到觀眾的喜愛，只不過很少有人知道，最早要和李奧納多狄卡皮歐搭配的不是克萊兒，而是比她更小的娜塔莉波曼。

童星時期的演技就備受好評的娜塔莉波曼，曾是好萊塢 力捧的美少女，臉蛋當然清麗過人，和年少時秀氣俊俏的李奧納多狄卡皮歐理論上會是賞心悅目的組合，偏偏只有一個大問題：她才13歲。其實莎翁原作裡的茱麗葉差不多就是這個歲數，無奈好萊塢要拍成電影，就會出現爭議，男女主角差了8歲不打緊，一個成年、一個未成年才是麻煩，最後娜塔莉自認不妥，在不傷感情的狀況下退出這部片的演出。