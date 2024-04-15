湯姆克魯斯麻煩大了？俄羅斯舊愛準備伺機爆猛料

湯姆克魯斯為了防止隱私外洩，斬斷新戀情，現在恐將嘗到苦果。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 的感情生活，向來是公眾關心的焦點，但他卻極端注重隱私，不想讓外界知道的大家絕對不可能得知。不過現在情況恐怕會有變化？根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，他的俄羅斯 前女友艾希娜卡洛娃，對於自己在交往時乖乖聽話、配合他的各項要求，卻因為有個大嘴巴前夫迪米屈，被阿湯認為有「洩密」風險，馬上斬斷戀情，覺得十分不公平，有可能打算把他一些不欲為人知的隱情公諸於世。

惹龍惹虎千萬別惹心有不甘的母老虎？「國家詢問報」稱湯姆克魯斯應該有要艾希娜卡洛娃簽署保密條款，照說不用擔心艾希娜對外放話，然而艾希娜在不滿的情緒下，會努力研究有哪些東西能在保密條款之外對外公開，湯姆克魯斯千萬要小心，而且他對她講了很多，包括過往的戀情、為了信仰所做的一些事等，她若是想要爆料，絕對不愁沒素材。以往是艾希娜乖乖聽話，現在阿湯恐怕要對她想講些什麼提心吊膽。