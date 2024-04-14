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香港金像獎／完整得獎名單 梁朝偉「金手指」大贏家

香港金像獎／「周處除三害」得獎 Angelababy解封頒發

香港金像獎／完整得獎名單 梁朝偉「金手指」大贏家

記者黃保慧／即時報導
梁朝偉在「金手指」中扮演金融詐騙集團首腦。圖／龍祥提供
梁朝偉在「金手指」中扮演金融詐騙集團首腦。圖／龍祥提供

第42屆香港電影金像獎今（ 14）日在香港文化中心舉行，最後由「金手指」以6項獲得大贏家，除了梁朝偉獲得最佳男主角，也橫掃技術類，包括視覺效果、美術指導、服裝造型設計、攝影和音響效果。而「 毒舌大狀」則到最後一項大獎最佳電影才開胡。

第42屆香港電影金像獎完整得獎名單：

最佳新演員

「但願人長久」謝咏欣

新晉導演

「年少日記」卓亦謙

最佳視覺效果

「金手指」黃智力、潘志恒

最佳美術指導

「金手指」林子僑

最佳服裝造型設計

「金手指」文念中

最佳攝影

「金手指」潘耀明

專業精神獎

唐萍

最佳編劇

「命案」游乃海、李春暉

最佳動作設計

「爆裂點」董瑋

最佳音響效果

「金手指」Nopawat Likitwong

最佳女配角

「白日之下」梁雍婷

最佳亞洲華語電影

「周處除三害」

最佳剪接

「命案」梁展綸、David Richardson

最佳男配角

「白日之下」姜大衛

終身成就獎

洪金寶

最佳原創電影音樂

「4拍4家族」泰迪羅賓、戴偉

最佳原創電影歌曲

「填詞L」「填詞魂」

最佳導演

「命案」鄭保瑞

最佳女主角

「白日之下」余香凝

最佳男主角

「金手指」梁朝偉

最佳電影

「毒舌大狀」

香港 梁朝偉

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