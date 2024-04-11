真田廣之扮武士全靠「忍」 喊話想加入「星際大戰」

「幕府將軍」真田廣之表演精湛。圖／Disney+提供

真田廣之近期推出全新美劇「幕府將軍」，日前驚喜現身國外慶祝酒會，當真田廣之受訪時被問及希望未來有機會參與哪些作品演出時，他毫不猶豫的說「漫威跟星際大戰我都很愛，但特別是星際大戰，因為我是超級大粉絲！」讓影迷相當期待看到今年64歲卻依然活躍好萊塢 的真田廣之有機會與其他迪士尼 卡司夢幻連動。

真田廣之在「幕府將軍」中對角色的傳奇演繹讓其再攀事業高峰，從「末代武士」到「幕府將軍」，真田廣之的努力與演技全球觀眾有目共睹，更將日本 武士依照劇本與角色需求，詮釋出截然不同的風情與樣貌。

此次真田廣之完美復刻「吉井虎永」將軍內斂、沉穩、狡猾的角色性格，不怒自威的霸氣穿透螢幕讓粉絲再度被他的演技驚艷。此外，身兼主演與製作人的真田廣之也說，雖然過去參與過許多以日本戰國時期為故事背景的戲劇拍攝，但準備「幕府將軍」的過程依然困難重重，但也因為有大量的日本成員加入幕後團隊，最後東西方合作打造出震撼又真實、而且絕對前所未見的史詩級創作，讓他開心的說：「根本是夢想成真。」

隨著「幕府將軍」的走紅，作品中各個角色的原型人物與故事也引發熱烈討論， 其中又以真田廣之飾演的吉井虎永，以及其原型人物德川家康最受關注。德川家康的特長是能「忍」，冷靜沉穩的他，懂得謀定而後動。

有趣的是，真田廣之曾在採訪中分享，「我永遠都在思考未來，不是明天，而是十年、三十年後，我想成為一個更好的人、更好的演員，那現在的我應該做什麼？」，成為好萊塢傳奇日本演員的他並非一蹴即成，深謀遠慮又肯為了理想目標拚進一切的性格，也讓網友和影評人紛紛表示「完全無法想像由其他人演繹的德川家康會是什麼樣子」。

「幕府將軍」本週進入第八集，「吉井虎永」將軍的一統天下之路再度殺出新敵人，而與吉井虎永將軍對立的正是他的親弟弟，他為了升官加入評議會威脅自己的親哥哥，吉井虎永也不得不投降，卻引來親信與兒子的不滿，卻不想兒子對自己的忠心讓其成了敵人的眼中釘，抱有雄心壯志的鬥士最後遭到刺殺慘死妓院。