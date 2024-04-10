兒子費曼改名換姓貼老爸黑白照 吳鎮宇批「可悲」

吳鎮宇(左)與兒子費曼(右)。(取材自微博)

資深香港 藝人吳鎮宇近日因擔任內地節目《無限超越班2》評審，憑「耿直毒舌」成為最受歡迎導師之一。不料就在4月8日，他15歲兒子Feynman吳費曼發文，表示自己不認識吳鎮宇，更將吳鎮宇的照片P成黑白照，令人震驚，吳鎮宇也回應了。

曾經與父親吳鎮宇登上親子 綜藝節目的吳費曼，目前已經15歲，相當活躍於社交媒體，星期一（4月8日）他突然在社媒貼了一張吳鎮宇的黑白遺照 ，還撇清父子關係。

原來日前向佐上綜藝節目，遭到吳鎮宇批評演技不佳，向佐當場反駁吳鎮宇，讓吳鎮宇下不了台，只能無語冷笑回：「如果你這樣維護自己，就永遠都是，你的解釋包圍 了你的作品。」影片在網路瘋傳後，許多網友都認為吳鎮宇太大膽，因為向佐背後有著強勁後台，紛紛替吳鎮宇捏一把冷汗，更有人扮作向佐口吻打趣留言：「向佐 ：費曼還在香港讀書你忘記了。」

忽然被點名的吳費曼立刻在微博 上與父親劃清界線，還搞笑說：「重新認識一下，我叫王晶衛，不認識什麼吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班，本人不上學的，不識字，在一家黑膠點上班。以上都是語音輸入」。此外，他還將父親吳鎮宇的照片做成了黑白遺照，P了一個靈堂的背景並配文「永遠懷念」。而該名字「倪永孝」實際上是於2003年上映的香港電影《無間道Ⅱ》中的一個人物，是陳永仁的哥哥，是國外名牌大學會計系畢業，在父親倪坤死後回來接班，職業是會計，由吳鎮宇飾演。