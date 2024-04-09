「劣跡藝人」能否翻身？梅爾吉勃遜感動小勞勃道尼相挺

小勞勃道尼是劣跡藝人翻身成功的代表。（路透資料照片）

曾經犯過大錯、形象破滅的「劣跡藝人」，能否有重振雄風的機會？今年奧斯卡 最佳男配角得主小勞勃道尼堪稱東山再起的成功代表，前年奧斯卡影帝威爾史密斯 在「掌摑克里斯洛克」事件後，近兩年事業沒有太亮眼的表現，要等今夏「絕地戰警：生死與共」票房開出，才能知道觀眾是否已原諒了他。

威爾史密斯曾經是全球最具票房號召的巨星之一，儘管過去幾年已不是他最巔峰的年代，還是可望因奧斯卡稱帝再翻紅，不料揭曉前發生了他在全球觀眾眼前走上台掌摑克里斯洛克的風波，此後他就算一再道歉，也於事無補。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱威爾非常清楚「絕地戰警：生死與共」的票房對他至關重要，有可能是他最後一次保住巨星地位的機會，若是反應欠佳，他恐怕很難再續佔Ａ咖的位置。美國網友在網上討論該片賣座會否受到他的掌摑事件影響，有人認為掌摑早就沒什麼殺傷力了，喜歡這一系列的粉絲自然會主動走進戲院，一點也不會猶豫。卻有人覺得，掌摑並不是最嚴重的，而是威爾在相關事件的後續風波中，過去在觀眾眼裡很酷、很潮的形象被毀滅殆盡，現在看到他，已沒有再花錢捧場的衝動。結果如何，片子6月上映時就見分曉。