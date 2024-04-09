怪奇比莉IG粉全設摯友 1.1 億追蹤者瞬間漲千萬粉

怪奇比莉把追蹤者全部加為摯友。(摘自IG)

西洋樂壇流行指標歌手怪奇比莉（Billie Eilish）昨（8）晚揭正式宣布睽違 3 年的全新專輯「HIT ME HARD AND SOFT」即將在 5 月 17 日發行，上週她無預警將 Instagram 上全球 1.1 億追蹤者全部加為摯友，並連續多日貼出摯友限定的限時動態，不僅在 Threads 上掀起大批台灣「摯友們」截圖熱議，比莉的 IG 追蹤數更在短時間內暴增 1千萬成為 1.2 億。

怪奇比莉昨天一段專輯預告短片更在貼出後 10 小時即突破 9 千 1 百萬觀看，破紀錄成為 IG 史上貼出首日內最高觀看數的影片，至今影片已逾 1 億 3 千萬觀看，已經成為 IG 史上觀看數第 14 高的短影片，展現比莉的超高人氣。