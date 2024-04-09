怪奇比莉IG粉全設摯友 1.1 億追蹤者瞬間漲千萬粉
西洋樂壇流行指標歌手怪奇比莉（Billie Eilish）昨（8）晚揭正式宣布睽違 3 年的全新專輯「HIT ME HARD AND SOFT」即將在 5 月 17 日發行，上週她無預警將 Instagram 上全球 1.1 億追蹤者全部加為摯友，並連續多日貼出摯友限定的限時動態，不僅在 Threads 上掀起大批台灣「摯友們」截圖熱議，比莉的 IG 追蹤數更在短時間內暴增 1千萬成為 1.2 億。
怪奇比莉昨天一段專輯預告短片更在貼出後 10 小時即突破 9 千 1 百萬觀看，破紀錄成為 IG 史上貼出首日內最高觀看數的影片，至今影片已逾 1 億 3 千萬觀看，已經成為 IG 史上觀看數第 14 高的短影片，展現比莉的超高人氣。
怪奇比莉上周在摯友限動中，就已經先貼出海底的照片以及「HIT ME」字樣為專輯預熱，她昨晚在社群上激動寫道：「『HIT ME HARD AND SOFT』5 月 17 要推出了阿阿阿！不敢相信我現在正在打這段文字，我超級緊張又興奮！這次不會事先推出單曲，因為我想要讓你們一次體驗整張專輯！」此次專輯比莉再度與最佳音樂拍檔，同時也是親哥哥菲尼亞斯（FINNEAS）合作，她接著說：「我和菲尼亞斯真的為這張專輯感到無比驕傲，等不及讓你們聽見了，愛你愛你愛你！」
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