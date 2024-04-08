等不到黃子佼道歉 K小姐不忍了出手報警

黃子佼遭控性侵。圖／摘自臉書

K小姐透過網紅Zofia揭露黃子佼 在她17歲時曾對她性侵，不料某位自稱是K小姐前男友的B男透過經紀人陳孝志爆料，指K小姐並非企業家二代，還想找他聯合仙人跳黃子佼來勒索金錢，K小姐晚間發出聲明反擊，表示自己完全不認識陳孝志，卻遭到對方誣賴，將向陳孝志提告，另外她也遲遲等不到黃子佼道歉，她也打算報警處理，讓司法進行審判。

以下為K小姐聲明:

一、 陳孝志先生，我完全不認識你，我的任何一任男友也都不認識你，你憑空指控我仙人跳，我用我的血、我的肉經歷黃子佼先生的霸凌，你則是用想像或我不曉得的公關公司操作手法來做這些誣賴、帶輿論風向，沒關係，既然你具名指控我仙人跳，我可以直接告訴你，我都沒有你說的任何行為、身體特徵，也沒有B男的男友，你這樣公然羞辱我的靈魂，你最好的方式就是去跟檢察官解釋清楚，是誰授意你、從哪裡來的誣賴資訊，希望你接到傳票 後準時出庭。

二、 黃子佼先生，我本來懷有一念之仁希望你親自來對我道歉，我就放下算了、各自的人生各自品嘗負責，既然您不願道歉(您是真的打算如此嗎?)，我的善意都被丟到水溝，在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。