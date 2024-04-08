校方已證實 黃子佼遭世新大學傑出校友除名

藝人黃子佼原在2016年獲頒世新大學第五屆傑出校友，如今被發現網站上已經看不到他的名字。本報資料照片

台灣藝人黃子佼 日前被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中有7部甚至以未成年少女為主題。世新大學表示，得獎校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，將經評議委員會決議通過除名，今晚也證實，校方已決議將黃子佼除名。

黃子佼1994年畢業於世新五專廣播電視科，臉書 粉絲專頁「無影無蹤」發文指出，世新大學傑出校友選拔每5年會舉辦1次，黃子佼原在2016年獲選為第5屆傑出校友，當年度是世新創校第60周年，可見學校對他的尊重。

不過，現在點進「世新大學歷屆傑出校友當選人名單」頁面，已經看不到黃子佼的名字。世新大學校方對此表示，為表彰海內外校友之傑出表現、提升校譽、促進校友與母校之密切互動，訂有「世新大學傑出校友選拔辦法」，如得獎校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，將經評議委員會決議通過除名。

世新大學說明，藝人黃子佼在本月3日經台北地檢署依涉嫌兒童及少年性剝削防制條例處分，校方同時收到各界校友、師生與民眾關切反應，隨即於清明連假期間緊急召開會議，決議通過將黃子佼自第5屆傑出校友除名。

「世新大學傑出校友選拔辦法」第8條明定，傑出校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，得由校長擔任召集人，組成7人至15人評議委員會，經評議委員會決議通過即除名。