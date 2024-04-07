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關係圖難畫…前男友變繼父 麥莉親妹按讚前姊夫

記者蘇詠智／即時報導
麥莉（左）與連恩漢斯沃曾經是夫妻，已經離異好幾年，（路透資料照片）
麥莉（左）與連恩漢斯沃曾經是夫妻，已經離異好幾年，（路透資料照片）

今年才首度在葛萊美獎開胡、奪下最佳流行歌手的麥莉，家中的混亂局面卻始終沒有間斷。她的媽媽蒂許，才被揭露把小女兒諾雅的舊愛多明尼克普塞爾勾走、變成自己的新老公，等於諾雅的前男友現在是自己的繼父，雖然不是直接被媽媽介入自己的感情，卻也讓外界直呼「不舒服」。結果這兩天諾雅被發現在麥莉的前夫連恩漢斯沃自己發布的運動鍛鍊秀出健壯體格和一身汗水的照片下按讚，同樣讓網友感到怪怪的，有人因此留言道：「太亂了。」

麥莉一家原先是爸爸比利雷是歌手，後來她主演了迪士尼頻道超夯影集「孟漢娜」而大紅，全家跟著成為各方矚目的焦點，然而彼此間的愛恨糾結挺複雜，比利雷和蒂許離婚後，麥莉完全不理會父親，等於他不存在，被傳是覺得在爸媽婚變這件事上挺媽媽，殊不知媽媽和小妹看上同一個男人，還為了這個男人弄到現在關係疏離。難不成接下來會演變成麥莉為了前夫和小妹動氣？外界有些傻眼，也很難預期這家子還會迸出什麼誇張的感情狀況。

提到澳洲出身的帥氣演員3兄弟中的小弟連恩，最早是和麥莉合演電影「最後一曲」假戲真做，分分合合後終於結婚，卻撐沒多久就離婚。麥莉應該不會再吃回頭草，連恩其實也早就有感情不錯的女友，諾雅卻在此時幫前姊夫秀體格的照片按讚，到底存著什麼想法，網友也是很難理解。

連恩漢斯沃發了運動鍛鍊的照片，卻又引來風波。圖／摘自IG
連恩漢斯沃發了運動鍛鍊的照片，卻又引來風波。圖／摘自IG
諾雅被發現為前姊夫秀體格的圖片按讚，遭到批評。（路透資料照片）
諾雅被發現為前姊夫秀體格的圖片按讚，遭到批評。（路透資料照片）

比利 迪士尼 澳洲

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