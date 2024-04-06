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泰勒絲要嫁了？海邊度假時男友求婚 已答應？

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲與崔維斯凱爾西在巴哈馬度假，被傳彼此已許下相伴一生的約定。圖／摘自In Touch
泰勒絲與崔維斯凱爾西在巴哈馬度假，被傳彼此已許下相伴一生的約定。圖／摘自In Touch

樂壇女王泰勒絲和美式足球名將崔維斯凱爾西熱戀溫度似乎還沒冷卻，兩人在她忙完亞洲場的巡演後，一起飛到巴哈馬度假，在陽光和海水的洗禮下，彼此許下相守一生的誓約，還因此上了雜誌的封面。難道，身家超過11億美元、光演唱會電影就能在全球各地票房飆破2億6100萬美元的泰勒絲，即將高唱結婚進行曲？

報導明星與名流八卦的「In Touch」雜誌，最新一期封面正是泰勒絲與崔維斯凱爾西在碧藍海水中又親又摟著的親密照片，標題還打出大大的字樣：「泰勒絲說『我願意』的那一刻！」內文提到兩人除了卿卿我我之外，就是在進行深入的溝通，崔維斯終於表示泰勒絲就是自己想要共度一生的那個人，而泰勒絲也回應他，她也有同樣的想法，這對同年出生、都是34歲的情侶，此刻已有結婚的共識，但是，這仍然不是正式的求婚。

泰勒絲過往也交過不少條件出眾的男友，常常都愛得濃烈到被認為將要一起步上紅毯的那端，卻至今都沒有實現。「In Touch」稱泰勒絲的好幾位舊愛都會被她過度投入演藝事業吃味不已，崔維斯卻與眾不同，表示不會逼她在自己和事業之中做選擇，很可能是最後得以將她娶進門的關鍵。

今年接下來泰勒絲還有歐洲巡演和美加的安可表演，預計要忙到年底，崔維斯也要從7月開始回球場開始新一季的賽事，兩人今年內舉辦婚禮的機會不大，但家人們希望他們可以在明年完成終身大事。

泰勒絲 足球

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