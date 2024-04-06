郭彥均談黃子佼爭議 怒斥：有些錯真的不能原諒

郭彥均本身也是家長。（摘自臉書）

黃子佼 爭議風波持續延燒，不少藝人接連發聲譴責。郭彥均以一個父親的立場，沉痛寫下自己的心情，希望大家一起保護孩子。

郭彥均表示：「你們這些大人，知道孩子的心有多珍貴嗎？你們做的一切足以摧毀她們的童年，請問誰還得起被摧毀童年，她們的一生怎麼辦？她們遭遇的一切所要承受的一切，是一種只要呼吸都能感受到的痛苦，對受害者來說同等於是-無期徒刑。」

他強烈呼籲：「拜託拜託不要傷害孩子，這是謀殺下一代的行為，男生沒看過A片的我相信沒幾個，但在演員的同意下一切都沒有問題，可是偷拍真的是非常非常可惡。」

「這樣骯髒的鏡頭竟然還對著孩子，大人去購買竟然還有會員制，F+++性慾有很多管道可以解決，非得要這樣嗎是有什麼病嗎？你們會去看你們親戚小孩或自己小孩嗎？想到都覺得超噁好痛恨好痛恨到死，沒有買賣就不會有供需不懂嗎？有些錯真的不能原諒，有些錯不是對不起就沒事了，有些錯就用一輩子來還，用一輩子來贖罪也無法原諒。」

「愛惜我們的下一代善待我們的下一代，這無關你有沒有養育孩子，如果你沒有孩子至少你也有過童年，除了痛恨還是痛恨…。」