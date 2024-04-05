張頌文「被徵婚」？ 照片遭婚戀網盜用 網笑：侮辱大眾智商

張頌文的照片被截去了半張臉，變成徵婚主角。(取材自微博)

張頌文相親了？近日，有婚戀平台盜用知名演員張頌文的照片發布徵婚啟示，雖然使用的照片截去了半張臉，但還是被廣大粉絲一眼認出。對此，張頌文方工作人員表示，法務團隊已聯繫到對方並要求立刻刪除。

張頌文的「徵婚內容」提到，這名叫青蕪的男子，是做金融投資 的一名海歸碩士，性格溫文爾雅。也表述了其家庭背景、學業、事業等個人狀況，意在為其尋找婚戀對象。

張頌文圖片被盜用的消息在網上迅速發酵，不少網友表示，「發出了今日第一聲爆笑」、「張頌文知道你幫他徵婚了嗎？」、「實在是侮辱了大眾的智商」、「這該說是膽子太大，還是不認識這位演員」、「條件這麼好一定很搶手啊，還用得著徵婚」。

還有人用張頌文在熱播劇「狂飆」中「高啓強」的人設回應，「再敢隨便亂用照片，強哥真要吃魚了」。

據悉，這不是張頌文第一次被盜用照片，早在2023年，「張頌文表演工作室」在微博 公開打假，曬出了一長串使用張頌文肖像商品的照片和一紙「嚴正聲明」，表示這些都是擅自使用張頌文肖像，全都是虛假廣告，均屬侵權行為。

有網友打趣，都怪張頌文的路人緣實在是太好了。