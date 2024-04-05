老得快沒下一次 金鐘編劇對劉若英告白：一定要得到妳

劉若英在「不夠善良的我們」中狂發金句。（公視、MyVideo提供）

劉若英客串演出金鐘編劇徐譽庭編導、林依晨及許瑋甯 等人主演的「不夠善良的我們」，劇中噴金句：「人會老、錢會貶。」、「40歲是沒有權利做你喜歡的事，40歲只能想未雨綢繆的事。」點醒許瑋甯。徐譽庭坦言，可以找到影后等級的劉若英來客串，都是靠自己「不夠善良」。

20年前劉若英第一部劇場作品，就是參與了由郭子（郭蘅祈）成立的「臺北故事劇場」的演出，當時的合作愉快讓劉若英與郭子、劇場經理徐譽庭成為好友。當年讓徐譽庭奪得金鐘的「我可能不會愛你」，原本設定是「40歲版本」，她的女主角第一人選就是劉若英，後來電視台建議下，才改成林依晨主演的「30歲初老版」。

這次籌備「不」劇，徐譽庭也想找劉若英主演，連劇本都奉上，結果劉若英看完了才告知徐譽庭自己也正籌備自編自導的劇集，徐譽庭傻眼喊：「妳怎麼不早點講？」劉若英悠悠地說：「偷學一下啊。」

徐譽庭不甘心，後來劇中要找一個智慧女性開導許瑋甯，既要氣定神閒又要氣場強大，她認為劉若英非常適合，於是再次致電，直呼：「我都老得快沒有下一次了，所以這次我一定要得到妳！」才終於讓劉若英答應：「好啦好啦！」