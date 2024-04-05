雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

周星馳 電影「美人魚」在2016年在上映時，創下33億元人民幣高票房，他接著在2018年開拍「美人魚2」，但續集殺青6年，仍遲遲沒有上映消息。近日，網傳「即將於5月1日上映」的三部電影，其中一部就是「美人魚2」，網友看了紛紛表示「是真的嗎？」

1905電影網官博近日做了一個觀眾調查，提到「即將於5月1日上映」的三部電影，包括「沒有一頓火鍋解決不了的事」、「末路狂花錢」、「美人魚2」，且配了三部電影的海報。之後，該官博刪除「即將於5月1日上映」這句話，但仍保留了三部電影的投票 。有消息指出，「美人魚」確切上檔時間是在暑假。

這個消息讓不少星爺的粉絲精神振奮，有人表示，「終於等到了」、「真的假的，我的星爺」、「不會是愚人節玩笑吧」，但也有人表示，根本不知道「美人魚」竟然有續集。

其實，不光是影迷等急了，就連女主角林允也曾在媒體公開催促，問星爺特效做完了沒有。

據悉，周星馳因為要求高，對特技及部分拍攝鏡頭有新的想法，因此花了很長時間進行後期製作，2021年還到深圳補拍畫面。原本預計2022年上映，並打算與上集一樣定在賀歲檔，但受到疫情 影響，上映時間一延再延。