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隋棠封殺黃子佼 她轟「戀童癖旁邊的女人」孟耿如：幫兇

記者梅衍儂／即時報導
孟耿如（左）對黃子佼不離不棄。圖／摘自臉書
孟耿如（左）對黃子佼不離不棄。圖／摘自臉書

黃子佼被爆是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，持有7部未成年少女影片，演藝圈陸續有人站出來發聲，包括林予晞、鄭宜農、隋棠發聲撻伐，隋棠更表明以後不會參與跟黃子佼有關的工作，網紅丹妮婊姐也加入行列，直言不怕得罪演藝圈前輩，更一併痛罵黃子佼老婆孟耿如，直呼：「我真的很唾棄地球上所有戀童癖／性犯罪者跟戀童癖旁邊的那個同陣線的成年女性。 」

對於老公黃子佼的犯行，孟耿如在臉書代為道歉，不過她的言論「非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，忽略網站背後細思極恐的犯罪問題，該受的懲處必須面對、承擔」、「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」等引發兩極看法，不少人為她加油打氣，但也有人認為過去不知情便算，如今她知道黃子佼不法行為卻仍選擇陪伴，是否等同幫兇。

丹妮婊姐發文表態，直言戀童癖是所有犯罪種類中最無法被饒恕的項目，因在監獄中，此類犯人也是最讓其他罪犯瞧不起的，「沒有之一，就第一名寶座。我個人認為這種犯罪者都是可以直接化成骨灰，不需要留戀。 」

對於黃子佼的發文，引來不少網友留言喊加油，丹妮婊姐表示：「一個連監獄中幹盡各種重罪的罪犯都看不下去的罪，居然一堆台灣人叫戀童癖加油？」並認為在男性性犯罪的案例中，在旁邊視而不見、甚至助紂為虐的女性令她痛恨不已。

她說：「人生在世只有爸媽跟兄弟姊妹還有膚色不能選，其他往後的人生一切，都是有選擇權的，選擇跟戀童癖共度難關的人，跟我上述的那些女人好像也沒太大差異吧？戀童癖的老婆就是這種可怕的存在，她需要被加油什麼？」不少網友也留言支持丹妮婊姐的言論，大讚她「三觀超正」、「一堆人幫他們夫妻加油真的是在哈囉」。

丹妮婊姐穿中空裝秀出小蠻腰。圖／寶拉珍選提供
丹妮婊姐穿中空裝秀出小蠻腰。圖／寶拉珍選提供

黃子佼 監獄 隋棠

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