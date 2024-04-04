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名導16年前就慧眼相中吳慷仁 驚曝張曼玉奪后秘辛

記者陳建嘉／台北－香港連線即時報導
吳慷仁在「但願人長久」演出暴躁、不負責任的老父親。圖／甲上提供
吳慷仁在「但願人長久」演出暴躁、不負責任的老父親。圖／甲上提供

金馬影帝吳慷仁近期帶來新片「但願人長久」，先前該片導演祝紫嫣與監製關錦鵬，在香港透過視訊接受媒體訪問，曾獲金馬獎、香港金像獎的關錦鵬，更分享了自己悲慘破碎的童年，也說早在16年前便相中還是模特兒的吳慷仁合作電影「渺渺」，如今再度合作，稱讚他不只越來越帥，演技也越來越好。

新銳導演祝紫嫣首次執導電影，就找來關錦鵬擔綱製片，劇情描述一對貧困的姊妹與不負責任的爸爸共同生活，相互折磨卻又愛著彼此，關錦鵬表示劇本非常動人，並提到父親生前嗜賭，父子關係並不親密，因此，該片很多橋段，讓關錦鵬回憶湧現，包括吳慷仁打兩姊妹的段落，自己也感同身受，「父親不開心的時候偶爾會找我們發洩，用雞毛撢子打我」，但是父親早在14歲就因病過世，「我與弟妹覺得父親過世後，就要放下對他不好的印象，也就釋懷了」。

提到吳慷仁，祝紫嫣因為看了「斯卡羅」才相中他，更驚訝他為戲瘦成皮包骨，「我覺得這人好瘋，他只是男配角，但他非常用功，還為了這角色這麼用心」，不過吳慷仁要在片中演出60歲老人，時常不知怎麼演，讓祝紫嫣跑去向關錦鵬求救，關錦鵬則分享當初張曼玉演「阮玲玉」的經驗，說她當時為了演活阮玲玉，時常穿著旗袍優雅走路，刻意在外型上與阮玲玉一致，後來果然拿下多項影后大獎，「吳慷仁沒拍戲的時候也會化老妝，戴著口罩到公園看別人下棋、抽菸，就是要進入角色」。

關錦鵬與吳慷仁認識多年，看片後則誇讚吳慷仁演技越來越好，也很開心他去年拿下金馬影帝，至於未來是否還有想合作的演員，他則提及張孝全、朱軒洋，「朱軒洋曾與袁澧林合作拍MV，我有注意到，他的表現很不錯」。「但願人長久」將於4月12日上映。

「但願人長久」導演祝紫嫣（右）與監製關錦鵬日前接受台灣媒體視訊聯訪。圖／甲上提供
「但願人長久」導演祝紫嫣（右）與監製關錦鵬日前接受台灣媒體視訊聯訪。圖／甲上提供
祝紫嫣執導「但願人長久」，自己也在片中扮演吳慷仁的女兒，坦言超愛「斯卡羅」。圖／...
祝紫嫣執導「但願人長久」，自己也在片中扮演吳慷仁的女兒，坦言超愛「斯卡羅」。圖／甲上提供
祝紫嫣執導「但願人長久」，自己也在片中扮演吳慷仁的女兒。圖／甲上提供
祝紫嫣執導「但願人長久」，自己也在片中扮演吳慷仁的女兒。圖／甲上提供

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