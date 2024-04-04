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愚人節假死宣傳新歌惹議 黃明志鬆口：真的生病了

記者梅衍儂／即時報導
黃明志躺棺材直呼很逼真。圖／亞洲通文創提供
黃明志躺棺材直呼很逼真。圖／亞洲通文創提供

黃明志在愚人節晚上7點於馬來西亞富貴生命館舉辦生前告別式，引發網絡兩派網友爭論不休。在4月4日清明節上架的新歌「當我離開以後」MV中，黃明志更是直接以往生者身份出演，以死者視角參與葬禮全程，完全不害怕觸霉頭，再次引發網友熱議。

黃明志表示：「因為去年的一年裡發生很多事情，尤其是健康的問題，從小到大沒有一年裡面進醫院那麼多次的，精神跟身體狀態方面都不是很好。」外界看到他迅速消瘦，黃明志也找不出原因，愛犬阿比也健康亮紅燈，就這樣花了1年活在吃藥、跑醫院和跑醫院的路上。

百無禁忌的他甚至在MV中自己躺進棺材，第一次感受即將告別人世的心境，黃明志當下心情很複雜，尤其是工作人員親手在棺材裡的他周圍放滿鮮花，感覺相當逼真。他特別到吉隆坡富貴生命館取景，和導演Marco Tan挑戰用「一鏡到底」的拍攝手法，完成這場喪禮。

黃明志不怕衰，鼓勵民眾可以藉由親自走一趟流程，預做生前計畫，就會知道一切並沒有想像中那麼沉重。黃明志藉由這次的生前告別式及MV，親自感受整個告別式的流程。他笑稱生前一定要拍好帥照，像他這次就花了6個小時，才挑選出滿意的遺照。

黃明志新歌近年健康亮紅燈。圖／亞洲通文創提供
黃明志新歌近年健康亮紅燈。圖／亞洲通文創提供

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