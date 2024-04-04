泰勒絲感情驚傳有危機？嫌球星男友太黏、示愛俗氣
全美「國民情侶」泰勒絲與美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西愛得火熱，粉絲們將之視為有如高中校園人氣女王配運動健將的童話愛情般完美戀曲，最近卻傳出2人感情已經出現危機，八卦刊物「Globe US Magazine」卻突然爆料，泰勒絲因為男友太黏人，感到窒息，讓2人關係開始生變。
自從泰勒絲和崔維斯凱爾西熱戀，堪薩斯城酋長隊的比賽上總少不了她的身影，她也因此成了球賽轉播過程中最容易被鏡頭捕捉的「特別來賓」，男方也時常趁比賽空檔去看女友演唱會，即便是阿根廷、新加坡、澳洲等國表演也會飛過去，但外媒指出兩人即便工作忙碌也太過親密，崔維斯已讓泰勒絲感到壓力大，甚至覺得他示愛的方式有點太過頭，不想要崔維斯一直到哪都跟著。
但是報導傳出，崔維斯很開心能夠成為鎂光燈焦點，認為無時無刻被關注很有趣，甚至有影視業者還想比照「卡戴珊家族」一樣幫他拍實境秀，跟拍他的戀情，而這些舉動可能引來泰勒絲更為不悅。雖然謠言未定，不過「每日郵報」指出，崔維斯仍會陪伴女友，在今年夏天一起到歐洲巡演，並在NFL的7月訓練營開始之前，多多陪伴女友。
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