我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩人道工作者遇害後 拜登及內唐亞胡將首度通話

花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

泰勒絲感情驚傳有危機？嫌球星男友太黏、示愛俗氣

記者陳建嘉／即時報導
泰勒絲（右）與崔維斯凱爾西的戀情受到全美的高度矚目。（路透資料照）
泰勒絲（右）與崔維斯凱爾西的戀情受到全美的高度矚目。（路透資料照）

全美「國民情侶」泰勒絲與美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西愛得火熱，粉絲們將之視為有如高中校園人氣女王配運動健將的童話愛情般完美戀曲，最近卻傳出2人感情已經出現危機，八卦刊物「Globe US Magazine」卻突然爆料，泰勒絲因為男友太黏人，感到窒息，讓2人關係開始生變。

自從泰勒絲和崔維斯凱爾西熱戀，堪薩斯城酋長隊的比賽上總少不了她的身影，她也因此成了球賽轉播過程中最容易被鏡頭捕捉的「特別來賓」，男方也時常趁比賽空檔去看女友演唱會，即便是阿根廷、新加坡澳洲等國表演也會飛過去，但外媒指出兩人即便工作忙碌也太過親密，崔維斯已讓泰勒絲感到壓力大，甚至覺得他示愛的方式有點太過頭，不想要崔維斯一直到哪都跟著。

但是報導傳出，崔維斯很開心能夠成為鎂光燈焦點，認為無時無刻被關注很有趣，甚至有影視業者還想比照「卡戴珊家族」一樣幫他拍實境秀，跟拍他的戀情，而這些舉動可能引來泰勒絲更為不悅。雖然謠言未定，不過「每日郵報」指出，崔維斯仍會陪伴女友，在今年夏天一起到歐洲巡演，並在NFL的7月訓練營開始之前，多多陪伴女友。

泰勒絲傳出感情有危機。（歐新社資料照片）
泰勒絲傳出感情有危機。（歐新社資料照片）

泰勒絲 新加坡 澳洲

上一則

黃子佼連2日遭撻伐 終發道歉文：請相信我永不再犯

下一則

「駭客任務5」確定要拍 基努李維回歸未定

延伸閱讀

富比世認證 泰勒絲「單憑音樂」躋身10億美元俱樂部

富比世認證 泰勒絲「單憑音樂」躋身10億美元俱樂部
嫌球星男友黏太緊 泰勒絲戀情又傳出危機？

嫌球星男友黏太緊 泰勒絲戀情又傳出危機？
泰勒絲戀情驚傳危機？男友一家變成「卡戴珊家族」

泰勒絲戀情驚傳危機？男友一家變成「卡戴珊家族」
泰勒絲父親澳洲毆打狗仔挨告 獲不起訴

泰勒絲父親澳洲毆打狗仔挨告 獲不起訴

熱門新聞

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
劉德華（右）被網民友拍到在義大利拍攝「無名之輩2」。（取材自小紅書）

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

2024-03-30 07:45
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38

超人氣

更多 >
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢
賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤
不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下