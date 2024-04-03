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NewJeans到台拍MV惹議 公司道歉揭「薪資650元」真相

記者陳建嘉／即時報導
家珍演藝經紀公司發出聲明澄清NewJeans案。(摘自臉書)
家珍演藝經紀公司發出聲明澄清NewJeans案。(摘自臉書)

南韓知名女團NewJeans上周末在台北進行拍攝，不過一連爆出許多爭議，包含粉絲要求路人刪除街拍照、工作人員檢查手機等等，網路上更傳出臨演工作時間8小時，實領650新台幣（約為21美元）的消息，因為過於低薪，疑似違反「勞基法」，家珍演藝經紀公司（誠馥有限公司）也發聲明澄清，並還原真相。

家珍演藝經紀公司（誠馥有限公司）3日發出聲明，針對NewJeans來台拍攝MV的爭議，稱臨演實際拍攝時間為2.5小時，支領650元報酬，「因初期邀約的溝通及語意未清造成外界誤解，造成社會大眾及合作夥伴困擾，在此致上最深歉意。」聲明中也提到：「本次臨演皆已簽署肖像權授權同意書，以保障拍攝進行。本公司在過程中如有疏漏，願承擔相關責任，特此聲明。」

此外，NewJeans今天一早也已經回到韓國，參加仁川機場稅關宣傳大使任命典禮，成員看起來心情相當不錯，不時向接機民眾打招呼。

家珍演藝經紀公司聲明全文：

近日韓國女子團體來台拍攝MV一事，本公司負責臨時演員之招募與聘僱。因初期邀約的溝通及語意未清造成外界誤解，造成社會大眾及合作夥伴困擾，在此致上最深歉意；臨演當日實際上場攝時間為2.5小時，支領報酬650元。

針對網路招募文之表達不當，本公司將更為妥善處理，避免誤會。本次臨演皆已簽訂像權授權同意書，以保障拍攝進行。本公司在過程中如有疏漏，願承擔相關責任，特此聲明。

NewJeans今天已經回到韓國，參加仁川機場稅關宣傳大使任命典禮。(摘自IG)
NewJeans今天已經回到韓國，參加仁川機場稅關宣傳大使任命典禮。(摘自IG)
NewJeans今天已經回到韓國，參加仁川機場稅關宣傳大使任命典禮。(摘自IG)
NewJeans今天已經回到韓國，參加仁川機場稅關宣傳大使任命典禮。(摘自IG)

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