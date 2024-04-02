主播張齢予花蓮飯店危險 若餘震對面再倒將「無法想像」

張齢予飯店望出去的第一視角。（張齢予提供）

花蓮發生7.2強震，多棟大樓倒塌，主播張齢予家開的飯店就在其中一戶倒塌的大樓正對面，她焦慮的說，「希望所有人都平安，然後⋯誰快來把那棟樓拉住！倒下來就壓到我們啦！」

張齢予家在花蓮開麗翔酒店，距離東大門夜市非常近，地震 過後各界傳來災情照片，她定睛一看，移動倒塌大樓的正對面就是她家開酒店，倒房若再稍微傾斜，就會壓到他們家的酒店。

張齢予說，「兩邊距離只有5步之遙，主要經營者是姊姊但是她現在人在台北，非常焦慮，因為火車停駛，也訂不到票回去，第一時間同仁就緊急把客人都疏散到停車場空曠處以保護客人生命安全為第一優先。」

張齢予說，「如果對面的大樓在往下倒一點點，我們就死定了，因為姐姐住的房子就在飯店旁邊，很可能會被波及，其實上一次花蓮發生大地震，有大樓倒塌，但在那發生之前，爸爸就有先見之明完成了整個大樓的結構補強，可以耐8級地震，當時在做這件事情的時候，業界都認為他幹嘛多花這個錢。」

「但是他認為寧可多做，不要事後後悔，結果做完不久，就發生超大地震，我們本來是離東大門夜市第二近的飯店，上一次地震發生之後，最近的那棟倒了（當時已被證實是危樓），我們就成為最近的飯店，今天發生這個狀況，我們也都很害怕。」