薛志正前妻中國經營電商帶貨 洩賺「3億」養兒靠這幾點

陳希愛在中國經營直播業有成。（陳希愛提供）

台灣女星陳希愛（原名陳萍）是已逝藝人乾德門的繼女，也是藝人薛志正前妻，她當年因為不諳台語無法接戲轉赴中國發展，在直播帶貨圈闖出一番天地，近期返台透露將成立「瘋狂選品師」平台，幫助台灣商品上架。提到17歲兒子，她表示今年過年還與夫家親戚見面，仍保持不錯關係。

陳希愛在中國轉戰經營電商 ，因為熟稔上下游廠商，成為直播帶貨最上游，也有自己的公司，問她是否已經賺進好幾桶金？陳希愛笑說：「有，賺了3億，失憶、回憶和不容易」，她透露在中國作直播必須面對比自己年輕好幾輪的年輕人，思想必須不斷翻新，她也大讚對岸年輕人很有競爭力，一個人可以同時作好幾種事情，相對台灣年輕人就比較欠缺磨練。

她17歲兒子，遺傳父母容貌又高又帥，她常擔心兒子未來出路，會把在中國訓練年輕人那一套拿出來教育小孩，但兒子都會反駁她：「我才高中生，不要跟我講這些。」她因疫情 在中國長達3年沒有返台，初見兒子那一刻嚇到：「怎麼變成另外一個人，因為我過去還停留他是國中生的模樣，現在真的是小大人。」