我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

磁鐵吸得住的這枚一分錢硬幣 價值40萬元

華人遊客受困加州大蘇爾 睡車上怕沒電不敢開暖

聶遠每月給老婆300萬生活費？ 有人讚霸氣 有人質疑收入這麼高嗎？

娛樂新聞組／即時報導
聶遠每月給老婆300萬生活費？引起網友熱議。(取材自微博)
聶遠每月給老婆300萬生活費？引起網友熱議。(取材自微博)

曾演過「隋唐英雄傳」、「三國」、「西遊記」，並以「延禧攻略」中的乾隆一角暴紅的大陸男星聶遠，近日突然上了熱搜，只因幾年前綜藝片段中「聶遠每月給老婆300萬生活費」相關話題。有網友表示，「乾隆就是霸氣」，還有人很羨慕聶遠的「大男人主義」。

該起事件起因是某營銷號的一條視頻，內容為聶遠三年前和秦子越一起上綜藝「做家務的男人第三季」，這檔節目本意是倡導男人要做家務，結果到了聶遠家，卻變成妻子秦子越、岳父母都在像伺候太上皇一樣伺候聶遠。而秦子越在聶遠面前亦相當卑微，連穿什麼衣服都要徵求聶遠同意。

這一切的前提是，聶遠一肩扛下家中開銷，每個月拿出人民幣300萬元給秦子越。

對此，不少網友羨慕表示，「難怪聶遠演皇帝那麼像」、「300萬要我做啥我都願意」、「一輩子都存不到300萬啊」，但也有人認為，「夫妻關係不應該建立在金錢上，這樣的做法只會讓夫妻之間的關係變得不對等」。

還有不少人開始探討「每月300萬生活費」的真實性，質疑聶遠的收入有這麼高嗎？尤其這幾年他的拍片量並不多，除了「延禧攻略」也沒有其他爆款劇。據悉，聶遠當年「延禧攻略」片酬傳為300萬人民幣，但他在受訪時表示，「沒有300萬，遠遠不到」。

聶遠曾和黃曉明、佟大為、印小天並列四大小生，他以「上錯花轎嫁對郎」收穫大量人氣，後來又以「延禧攻略」再度翻紅，但之後他和吳謹言陸續再合作「皓鑭傳」、「幸福還會來敲門」，都沒能引起關注。

黃曉明

上一則

吳卓源公園交纏朱軒洋 正宮嗆「我男友在你身上嗎」

延伸閱讀

魏哲鳴認了「披荊斬棘3」在意勝負 聽周杰倫歌療癒

魏哲鳴認了「披荊斬棘3」在意勝負 聽周杰倫歌療癒
「跑男」新名單出爐 白鹿上位 不見Angelababy

「跑男」新名單出爐 白鹿上位 不見Angelababy
新一季「跑男」8大常駐陣容流出…不見Angelababy 網：被拋棄了？

新一季「跑男」8大常駐陣容流出…不見Angelababy 網：被拋棄了？
陳哲遠耍大牌嗆「讓開」？ 影片還清白：因遭推擠撞門

陳哲遠耍大牌嗆「讓開」？ 影片還清白：因遭推擠撞門

熱門新聞

吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年