聶遠每月給老婆300萬生活費？ 有人讚霸氣 有人質疑收入這麼高嗎？

聶遠每月給老婆300萬生活費？引起網友熱議。(取材自微博)

曾演過「隋唐英雄傳」、「三國」、「西遊記」，並以「延禧攻略」中的乾隆一角暴紅的大陸男星聶遠，近日突然上了熱搜，只因幾年前綜藝片段中「聶遠每月給老婆300萬生活費」相關話題。有網友表示，「乾隆就是霸氣」，還有人很羨慕聶遠的「大男人主義」。

該起事件起因是某營銷號的一條視頻，內容為聶遠三年前和秦子越一起上綜藝「做家務的男人第三季」，這檔節目本意是倡導男人要做家務，結果到了聶遠家，卻變成妻子秦子越、岳父母都在像伺候太上皇一樣伺候聶遠。而秦子越在聶遠面前亦相當卑微，連穿什麼衣服都要徵求聶遠同意。

這一切的前提是，聶遠一肩扛下家中開銷，每個月拿出人民幣300萬元給秦子越。

對此，不少網友羨慕表示，「難怪聶遠演皇帝那麼像」、「300萬要我做啥我都願意」、「一輩子都存不到300萬啊」，但也有人認為，「夫妻關係不應該建立在金錢上，這樣的做法只會讓夫妻之間的關係變得不對等」。

還有不少人開始探討「每月300萬生活費」的真實性，質疑聶遠的收入有這麼高嗎？尤其這幾年他的拍片量並不多，除了「延禧攻略」也沒有其他爆款劇。據悉，聶遠當年「延禧攻略」片酬傳為300萬人民幣，但他在受訪時表示，「沒有300萬，遠遠不到」。

聶遠曾和黃曉明 、佟大為、印小天並列四大小生，他以「上錯花轎嫁對郎」收穫大量人氣，後來又以「延禧攻略」再度翻紅，但之後他和吳謹言陸續再合作「皓鑭傳」、「幸福還會來敲門」，都沒能引起關注。