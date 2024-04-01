震驚 黃明志愚人節爆死訊？昔胃潰瘍暴瘦30公斤

黃明志素有「大馬鬼才」之稱。圖／本報資料照片

40歲的黃明志素有「大馬鬼才」之稱，1日愚人節突在社群Po黑白照並公布告別式時間，其經紀公司證實的確有告別式，場地就在吉隆坡富貴生命館，「訃聞」上更註明親友請著白色服裝，由於時機點太過敏感，多數粉絲半信半疑，一方面不希望偶像離開，另一方面又覺得把死訊當成玩笑太過頭了。

他過去因作息不正常罹患胃潰瘍，2016年惡化開刀治療，當時一吃就吐，體重驟掉30公斤，打了2次麻醉的他苦笑稱：「術後記憶力突然間變差，但搞不好是心理作用。」遭提醒恐是老人痴呆症前兆，他雖稱會害怕、擔心，下秒又打趣說：「聽說容易忘東忘西的人都是成功的人，因為不拘小節。」

這些年他固定進行健康檢查，檢查數據一個紅字都沒有，全部正常，他說：「我的數字都贏醫生，本來檢查前覺得腰痠背痛、睡眠不足，自從醫生說我比他健康，我就覺得我很舒服，但也有可能是我心理作用啦！」

由於黃明志鬼點子特多，碰巧新專輯有首歌為「當我離開以後」，這回從黑白照、類「訃聞」、告別式布置等等照片，告別式預計晚上登場，粉絲質疑應是搭著愚人節的玩笑話為新歌造勢，還有人說「明志可能會從棺材跳出來首唱」。