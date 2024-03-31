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薔薔認了腦血管異常 醫生警告：爆掉會跟納豆一樣

記者李姿瑩／台北即時報導
薔薔不想為爛事和病痛糾結，寧可活得瀟灑。記者沈昱嘉／攝影
薔薔不想為爛事和病痛糾結，寧可活得瀟灑。記者沈昱嘉／攝影

薔薔31日出席醫美研討會，大方分享每年至少花新台幣20到30萬元(約6500到9740美元)在醫美保養。她也有定期健檢，一年多前被檢測出腦血管有0.1公分的凸起，醫生交代她情緒起伏不要太大，不過她受訪時講起與助理的官司，還是忍不住火冒三丈。

薔薔對自己的身體狀況非常淡定，現在選擇與腦血管凸起共存。「怕屁啊！要怎樣就怎樣，不會沒事去開腦袋，什麼事情天注定，但平常也是要過好，活在世上開心就好，其他交給天意。」

醫生叮嚀她不要太常生氣，不然血管爆掉「會跟納豆一樣」。薔薔自認脾氣控制得宜，所以不太為此擔心，選擇把握當下過好每一天。

但說到和前經紀人和助理的官司糾紛，薔薔還是忍不住發火，因為她不滿前經紀人用她的名義接拍A片，反被前經紀人與助理提告，雖然台北地檢署已判不起訴，但經紀人與助理不滿名譽受損，還要繼續上訴。

薔薔氣罵：「有問題的不是我，你們離開我過得更好，還來要錢很難看，我骨氣很高，不該給我一口都不會跟人拿。」薔薔直言自己心軟，已經給對方機會，不想繼續為爛事糾結，但如果被逼到還是會出手。

薔薔不想為爛事和病痛糾結，寧可活得瀟灑。記者沈昱嘉／攝影
薔薔不想為爛事和病痛糾結，寧可活得瀟灑。記者沈昱嘉／攝影

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