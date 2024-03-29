我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

3個月內開除22人 公司遭控偏愛低薪印度籍H1-B員工

「差點少1個團員」？五月天阿信大爆驚人內幕

記者許晉榮／高雄即時報導
五月天引領歌迷「回到那一天」。圖/相信音樂提供
五月天引領歌迷「回到那一天」。圖/相信音樂提供

1997年3月29日，5個初生之犢的大男孩從「七號公園音樂台」出發，正式開啟五月天的新紀元，2年後鼓手冠佑加入，經過數十載的歷練與大小征戰，成就了五月天超過25年的輝煌時代。

5人選在「成軍日」這天，第9度站上高雄世運主場館開唱，引領5萬人「回到那一天」。

尾聲時，阿信再次有感而發：「雖然今天是五月天生日，但能把每天過好的話， 那麼每天都是節目，今天我要說，如果在每一場演唱會都能唱好的話，那麼每一天都會是我們的紀念日，所以我要說，今天是一個很普通的日子。而如果你抱持著五月天二十五加二到這裡，那很抱歉，你可能也會輸，但我們仍一樣會用盡全力，一樣全力以赴。」

接著阿信一一唱其他團員的本名，並與團員們直接躺在舞台上陪5萬人一起仰望星空。當月光輝映5人的身影，阿信又說了：「今天我不打算讓你們說話，就讓我們好好躺著看星星吧！」

席間，阿信還大爆一段年少輕狂糗事，「有次我們搭瑪莎貨車去免費公共澡堂，當時5人脫光光泡溫泉，不知道是聊音樂還其他或是聊女孩子，結果石頭就說他頭暈，我們當時很怕『泡個溫泉就少1個團員』。」阿信更俏皮地說：「如果狗仔當時被拍到，石頭可能就無法做人了。」

話鋒一轉，阿信轉頭又問後來加入的冠佑：「你當初到底是義氣相挺，還是有第三隻眼，知道五月天會變成今天這個樣子，畢竟那時候開樂器行，1個月也能賺不少錢。」冠佑也坦承，「那時我記得打電話給爸爸就被罵一頓，他說『你不知道玩樂團是沒有出路的嗎』？」於是大夥忍不住笑冠佑從「撿角變成了金角」。

最後阿信更召集五月天，發願想吃蛋糕，舞台瞬間幻化成一個大蛋糕，讓他們忍不住大笑：「這尺寸大概可以再吃個25年吧！」

成軍超過25年，五月天共發行9張專輯，3部演唱會電影及2部紀錄電影及12個主題巡演，回憶起初見面那一刻，阿信突然感性：「在我10幾歲那年剛入師大附中，好不容易在教室裡坐了8堂課，下課一響屁股就彈起來，直衝吉他社，推開門就看到一個臭屁要死的傢伙，正在彈封閉和弦。」語畢直指怪獸。

5人因為愛音樂而相聚，石頭說當初接到組團電話，從淡水一路狂飆行天宮，中間只考慮了15分鐘，最後加入的冠佑，是他們4人淚眼汪汪在練團室時，突然對著冠佑問：「我們好像少鼓手，你願意加入五月天嗎？」未料冠佑竟回：「願意，但練團室的費用還是要付。」於是才有今日在高雄世運主場館完唱29場、更與145萬「五迷」完成前所未有創舉的「五月天」。

阿信（左）與怪獸同車飆唱。圖/相信音樂提供
阿信（左）與怪獸同車飆唱。圖/相信音樂提供
五月天石頭在車上彈奏吉他。圖/相信音樂提供
五月天石頭在車上彈奏吉他。圖/相信音樂提供

上一則

小S紅到韓國 男團興奮朝聖本尊：國民小姨子

延伸閱讀

五月天阿信感嘆歲月不饒人 公開宣布休息期限

五月天阿信感嘆歲月不饒人 公開宣布休息期限
五月天25周年巡演高雄嗨唱 冠佑女兒當攝影

五月天25周年巡演高雄嗨唱 冠佑女兒當攝影
王俊凱巴黎同框周杰倫 網羨：追星天花板

王俊凱巴黎同框周杰倫 網羨：追星天花板
與周杰倫巴黎同框 網：王俊凱追星成功

與周杰倫巴黎同框 網：王俊凱追星成功

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜
來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺
蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束

蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束
小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車