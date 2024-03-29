「差點少1個團員」？五月天阿信大爆驚人內幕

五月天引領歌迷「回到那一天」。圖/相信音樂提供

1997年3月29日，5個初生之犢的大男孩從「七號公園音樂台」出發，正式開啟五月天的新紀元，2年後鼓手冠佑加入，經過數十載的歷練與大小征戰，成就了五月天超過25年的輝煌時代。

5人選在「成軍日」這天，第9度站上高雄世運主場館開唱，引領5萬人「回到那一天」。

尾聲時，阿信再次有感而發：「雖然今天是五月天生日，但能把每天過好的話， 那麼每天都是節目，今天我要說，如果在每一場演唱會都能唱好的話，那麼每一天都會是我們的紀念日，所以我要說，今天是一個很普通的日子。而如果你抱持著五月天二十五加二到這裡，那很抱歉，你可能也會輸，但我們仍一樣會用盡全力，一樣全力以赴。」

接著阿信一一唱其他團員的本名，並與團員們直接躺在舞台上陪5萬人一起仰望星空。當月光輝映5人的身影，阿信又說了：「今天我不打算讓你們說話，就讓我們好好躺著看星星吧！」

席間，阿信還大爆一段年少輕狂糗事，「有次我們搭瑪莎貨車去免費公共澡堂，當時5人脫光光泡溫泉，不知道是聊音樂還其他或是聊女孩子，結果石頭就說他頭暈，我們當時很怕『泡個溫泉就少1個團員』。」阿信更俏皮地說：「如果狗仔當時被拍到，石頭可能就無法做人了。」

話鋒一轉，阿信轉頭又問後來加入的冠佑：「你當初到底是義氣相挺，還是有第三隻眼，知道五月天會變成今天這個樣子，畢竟那時候開樂器行，1個月也能賺不少錢。」冠佑也坦承，「那時我記得打電話給爸爸就被罵一頓，他說『你不知道玩樂團是沒有出路的嗎』？」於是大夥忍不住笑冠佑從「撿角變成了金角」。

最後阿信更召集五月天，發願想吃蛋糕，舞台瞬間幻化成一個大蛋糕，讓他們忍不住大笑：「這尺寸大概可以再吃個25年吧！」

成軍超過25年，五月天共發行9張專輯，3部演唱會電影及2部紀錄電影及12個主題巡演，回憶起初見面那一刻，阿信突然感性：「在我10幾歲那年剛入師大附中，好不容易在教室裡坐了8堂課，下課一響屁股就彈起來，直衝吉他社，推開門就看到一個臭屁要死的傢伙，正在彈封閉和弦。」語畢直指怪獸。