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范冰冰曝事業低潮期「人脈轉幫弟弟范丞丞」 引爆姐弟粉絲口水戰

娛樂新聞組／即時報導
范冰冰稱演藝事業低潮期間，不少人轉向幫她弟弟范丞丞。(取材自微博)
范冰冰稱演藝事業低潮期間，不少人轉向幫她弟弟范丞丞。(取材自微博)

大陸知名女星的范冰冰因2018年逃稅風波遭到封殺，演藝事業一蹶不振。近日，她受訪時聊到那段時間表示，在演藝事業低潮期間，不少人無法直接幫她，而轉向幫她同樣是明星的弟弟范丞丞。沒想到，這番說法引發范丞丞粉絲強烈反彈，掀起雙方粉絲激烈口水戰。

范冰冰接受「導筒directube」專訪時，自認在「演藝圈的人緣蠻好」，她說，「在我最不開心或者是最難過、最迷茫的時候，我身邊的朋友沒有一個人離開我，每一個人的心都跟我在一起，所以這本身就是莫大的鼓勵。」

范冰冰還說，「其實大家都想幫我，但有些能力有限或者受限，他們會覺得『沒事，幫不了范冰冰，可以幫她弟弟范丞丞』。」她也說自己的弟弟本身個性也討喜，因此會讓人想照顧他，給他一些很好的機會。

不料，范冰冰這番言論引起范丞丞粉絲的反彈，進而引爆姐弟倆支持者的唇槍舌戰。

范丞丞的粉絲認為，范冰冰的這番言論只會把「靠姐」標籤牢牢地貼在弟弟身上，以後會成為范丞丞事業上的汙點，怒批，「這是一位姐姐該說的話嗎？」還有人說，「明明范丞丞熱度更高，長眼了嗎」。

而范冰冰的粉絲則表示，范丞丞在出道節目裡就是以「范冰冰弟弟」的名頭獲得關注，「弟弟不就是靠姐姐才打開知名度的嗎？現在翻臉不認人了」，「誰人脈廣，誰大眾度高不清楚嗎」。

也有網友緩頰表示，「人家兩個是親姐弟，有血緣關係的一家人。真不懂粉絲們在吵什麼啊？」

據悉，范冰冰和范丞丞雖相差近19歲，當初范丞丞剛出道時，范冰冰不時在微博為弟弟加油打氣，盡心盡力。而范丞丞也曾在受訪時表示，沒必要擺脫「范冰冰弟弟」標籤，但「會用更多的作品證明自己」。

范丞丞近年來知名度大開。(取材自微博)
范丞丞近年來知名度大開。(取材自微博)

范冰冰 微博

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