大選後首受訪賴佩霞對政治已冷 回歸演藝圈放棄美國籍

民眾黨主席柯文哲（左）與演員賴佩霞（右）將一同出演由全民大劇團主導的「倒垃圾」音樂劇。記者曾原信／攝影

女星賴佩霞 與鴻海創辦人郭台銘 ，一起退出2024年總統大選後，首度回歸舞台劇，27日出席音樂劇「倒垃圾」記者會，談起近況她透露目前正在寫書，內容是以自己回到心靈層面的內容。問起當初為了參選副總統放棄美國籍是否想再重新申請？她說：「沒有打算要回來。」

去年退選2024總統大選後，賴佩霞首度公開受訪，她表示很高興回到喜歡的團隊，問起以後是否還會碰政治，她有感而發：「沒有計畫，人生就是充滿了奇蹟。」是否對政治心冷？她回應：「是大開眼界，從政之後不一樣的就是大開眼界，還是要有過經歷，對生活的幫助很大。」她更進一步解釋，這次參選的結果就是「不怕人家在外面亂講什麼，以前會很在意，經過這個之後免疫了，人生有很大的醒悟，是很特別的體驗，人生沒有碰過的不會知道。」 至於會不會請郭董來看演出，她則表示要由導演出面。

她當初被檢舉擁有雙重國籍申請放棄美國籍，她表示沒有打算要回來，老公只對她說她很勇。這段時間就是安靜下來寫書跟劇團的演出。 因為選舉她整個人暴瘦5、6公斤，今天穿著曝光的還是6年前的戲服，她在劇中和柯文哲會有對手戲但不多。