馮德倫宣布與阿里巴巴主席合作 還跨界科技圈

馮德倫（右）在社群媒體上曬出一張與阿里巴巴集團主席蔡崇信（左）的合照。（取材自Instagram）

香港 男神兼導演馮德倫跨界科技圈？他近日出席再亞洲國際博覽館舉行的Web3論壇，稱對區塊鏈、Web3非常有興趣；還宣布合作阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信投資 的紀錄片。

馮德倫近年多留香港工作，完成多個電影項目，向來前衛兼具前瞻性的他，日前獲「ComplexCon Hong Kong」邀請，出席於亞洲國際博覽館舉行的Web3論壇，分享對第三代互聯網的看法，他說：「我一直都對這個科技尤其是區塊鏈、Web3部份非常有興趣，好開心可以參與，這次的經歷好愉快，香港的ComplexCon做得非常不錯，希望來年會繼續做。」

香港01報導，馮德倫事後在社群媒體曬出一張和阿里巴巴集團主席蔡崇信的合照，宣布參與紀錄片的拍攝項目《Breaking Boundaries》，他寫道：「很高興和蔡崇信先生透過他的媒體投資公司127 Wall監製這部快要完成的紀錄片。這部片是講述由單親媽媽撫養長大的加州少女格羅洛娃(Nastasya Generalova) 身為美國藝術體操隊唯一黑人女孩的經歷，以及在東京奧運 資格賽前在緊張氣氛中與媽媽的關係。」