我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴美生子陷阱多 華女因這原因被騙12萬

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

馮德倫宣布與阿里巴巴主席合作 還跨界科技圈

娛樂新聞組／即時報導
馮德倫（右）在社群媒體上曬出一張與阿里巴巴集團主席蔡崇信（左）的合照。（取材自Instagram）
馮德倫（右）在社群媒體上曬出一張與阿里巴巴集團主席蔡崇信（左）的合照。（取材自Instagram）

香港男神兼導演馮德倫跨界科技圈？他近日出席再亞洲國際博覽館舉行的Web3論壇，稱對區塊鏈、Web3非常有興趣；還宣布合作阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信投資的紀錄片。

馮德倫近年多留香港工作，完成多個電影項目，向來前衛兼具前瞻性的他，日前獲「ComplexCon Hong Kong」邀請，出席於亞洲國際博覽館舉行的Web3論壇，分享對第三代互聯網的看法，他說：「我一直都對這個科技尤其是區塊鏈、Web3部份非常有興趣，好開心可以參與，這次的經歷好愉快，香港的ComplexCon做得非常不錯，希望來年會繼續做。」

香港01報導，馮德倫事後在社群媒體曬出一張和阿里巴巴集團主席蔡崇信的合照，宣布參與紀錄片的拍攝項目《Breaking Boundaries》，他寫道：「很高興和蔡崇信先生透過他的媒體投資公司127 Wall監製這部快要完成的紀錄片。這部片是講述由單親媽媽撫養長大的加州少女格羅洛娃(Nastasya Generalova) 身為美國藝術體操隊唯一黑人女孩的經歷，以及在東京奧運資格賽前在緊張氣氛中與媽媽的關係。」

香港 投資 東京奧運

上一則

喜劇天王傑克布萊克回歸配音 「功夫熊貓4」開創動畫新格局

下一則

揭密喜劇人生「倒過來走」 傳奇影星史提夫馬丁笑言嚇壞了

延伸閱讀

南海控股主席、香港01創辦人于品海宣告破產

南海控股主席、香港01創辦人于品海宣告破產
舉重總會主席口誤 稱港為「國家」 港協要求交報告

舉重總會主席口誤 稱港為「國家」 港協要求交報告
傳馬雲拍板 阿里擬出脫大潤發、盒馬鮮生

傳馬雲拍板 阿里擬出脫大潤發、盒馬鮮生
傳阿里向中糧出售大潤發、盒馬鮮生 官方這麼說

傳阿里向中糧出售大潤發、盒馬鮮生 官方這麼說

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金