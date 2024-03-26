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山本彩台灣開唱購票扯「禁止破壞國家統一」 官方道歉

中央社台北26日電
日本女星前NMB48成員山本彩。(擷自IG@sayaka__714)
日本女星前NMB48成員山本彩。(擷自IG@sayaka__714)

日本女星山本彩宣布6月來台舉辦演唱會，歌迷發現除購票得先加入會員，註冊同意事項中竟有禁止「破壞國家統一」等規範，引來撻伐，官方緊急致歉盼粉絲等待公告。

日本女團「NMB48」30歲前成員山本彩宣布6月來台舉辦演唱會，沒想到購票卻引發爭議。台灣粉絲想搶票必須先加入中國官方粉絲俱樂部「SYC-China」外，會員註冊內容也分為簡體與繁體2版本，繁體版會員規範的第11條明細記載禁止危害國家安全、洩漏國家機密、顛覆國家政權、破壞國家統一行為，讓粉絲相當不滿。

山本彩官方社群媒體今日下午發出公告，表示對於台灣粉絲想優先買票需要先到中國粉絲俱樂部報名造成的爭議致歉，並稱團隊目前正討論該如何處理，希望粉絲們耐心等待官方公告。

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