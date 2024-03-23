薄薄的一片…鹿晗腹肌消失 網友：可愛的肉肉

鹿晗曾大秀引以為傲的腹肌。（視頻截圖）

中國人氣藝人鹿晗 近日「腹肌消失」事件在社群媒體 掀起熱議；他在綜藝節目「五哈」錄影現場不經意掀衣，意外曝光「腹肌」不見了。有網友覺得「小鹿肚子上的肉肉好可愛」、「可能腹肌是被這次錄節目笑沒了」。

鹿晗憑著唱功和獨特魅力，贏得無數粉絲喜愛。除了他的音樂和顏值，鹿晗的身材也一直是大家關注的焦點，尤其是他那引人注目的腹肌。

綜合媒體報導，前幾年鹿晗在ins上發布健身照，表示已開始健身三天，還要繼續努力；據了解，當時鹿晗是為了新接演的熱血格鬥劇「甜蜜暴擊」而健身，然而，近日卻有消息傳出，鹿晗的腹肌竟然神秘消失！

報導指出，鹿晗最近參加一檔綜藝節目「五哈」，節目以輕鬆幽默為主題，鹿晗在錄製現場與其他嘉賓一起參與遊戲和挑戰；其中，有一個環節是請來賓模仿各種搞笑表情和動作，鹿晗玩得不亦樂乎，無意間掀起上衣，露出曾經引以為傲的腹肌，沒想到腹肌線條完全不見蹤影，這一幕被眼尖的網友捕捉到，視頻迅速在網路發酵。

留言區粉絲說：鹿晗真的好可愛，也有的粉絲說：「薄薄的一片，說胖胖的省省吧」、「人過中年，真的是身不由己！」

也有網友認為，鹿晗可能是因為工作繁忙，沒有時間去健身，導致腹肌逐漸消失。也有人認為，鹿晗可能是為了新角色需要，故意減少了肌肉量。不過，這些猜測都沒有得到鹿晗本人的證實。